Kar fırtınası ABD’yi vurdu! ABD’yi etkisi altına alan tarihi kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle en az 11 kişi yaşamını yitirirken, binlerce uçuş iptal edildi, milyonlarca kişi elektrik kesintileriyle karşı karşıya kaldı. AccuWeather, afetin toplam hasar ve ekonomik kaybının 100 milyar doların üzerine çıkabileceğini bildirdi.

Kar fırtınası ABD’yi vurdu! ABD genelinde etkili olan şiddetli kar fırtınası ve dondurucu soğuklar can kayıplarına, ulaşım aksamalarına ve geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtı. İlk belirlemelere göre en az 11 kişi hayatını kaybetti, binlerce uçuş iptal edildi ve birçok bölgede yaşam olumsuz etkilendi.

Kar fırtınası ABD’yi vurdu! Dünya genelinde hava tahmin hizmeti sunan AccuWeather’in açıklamasına göre, “tarihi” olarak nitelendirilen fırtınadan 200 milyondan fazla kişi etkilendi. Bazı havaalanları geçici olarak kapatılırken, çok sayıda uçuş iptal edildi ya da ertelendi.

Kar fırtınası ABD’yi vurdu! Kar yağışının sona ermesine rağmen dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, iletim hatlarında oluşan buzlanma nedeniyle 1 milyondan fazla elektrik abonesinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Kar fırtınası ABD’yi vurdu! Uzmanlar, soğuk hava dalgasının enerji tüketimini artırması nedeniyle milyonlarca kişi için ısınma faturalarının normalin yüzde 20 ila 35 üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Özellikle New York, Philadelphia, Pittsburgh ve Baltimore’da ısınma talebinin önümüzdeki haftalarda 20 yıllık ortalamanın belirgin şekilde üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kar fırtınası ABD’yi vurdu! AccuWeather uzmanları, iki düzineden fazla eyaleti etkileyen fırtınanın toplam hasar ve ekonomik kaybının 105 ila 115 milyar dolar arasında olabileceğini öngörüyor.

Kar fırtınası ABD’yi vurdu! Uçuş iptalleri, iş yerlerinin kapanması ve tedarik zincirindeki aksamalar da dikkate alındığında, bu hava olayının son yılların en maliyetli afetlerinden biri olabileceği değerlendiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası