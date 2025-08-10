Malatya'da esrarengiz olay! Yaşlı kadının cesedi yarı çıplak bulundu
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın evinde yarı çıplak halde ölü olarak bulundu.
Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akbay Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 3. katında yaşayan Hüsniye İlhan'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
YERDE YARI ÇIPLAK BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairenin camından merdiven yardımıyla içeri girdi. Yapılan incelemede yarı çıplak halde yerde hareketsiz yatan Hüsniye İlhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ
Yaşlı kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
