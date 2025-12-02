İhlas Haber Ajansı • Malatya
Malatya’da gizemli olay: İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yabancı uyruklu iki kardeş aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden 2,5 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 1 yaşındaki bebek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi Kanije Sokak'ta meydana geldi.
AYNI EVDE İKİ KARDEŞ BİRDEN FENALAŞTI
İddiaya göre, bölgede yabancı uyruklu ailenin yaşadığı müstakil evde bulunan iki kardeş aniden fenalaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
2,5 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER…
Battalgazi Devlet Hastanesi'ne bilinci kapalı bir şekilde kaldırılan 2,5 yaşındaki çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 yaşındaki bebek ise buradaki ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR