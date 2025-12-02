Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yabancı uyruklu iki kardeş aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden 2,5 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 1 yaşındaki bebek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi Kanije Sokak'ta meydana geldi.

Malatya’da gizemli olay: İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi

AYNI EVDE İKİ KARDEŞ BİRDEN FENALAŞTI

İddiaya göre, bölgede yabancı uyruklu ailenin yaşadığı müstakil evde bulunan iki kardeş aniden fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya’da gizemli olay: İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi

2,5 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER…

Battalgazi Devlet Hastanesi'ne bilinci kapalı bir şekilde kaldırılan 2,5 yaşındaki çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 yaşındaki bebek ise buradaki ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Malatya’da gizemli olay: İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası