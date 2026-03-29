Anadolu Ajansı • Mezitli
Mersin'de heyelan: Çok sayıda evde hasar büyük
Mersin'in Mezitli ilçesinin yüksek kesimindeki mahallede meydana gelen heyelanda yol yarıldı, bazı evler zarar gördü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, araç ve yaya geçişine kapatılan bölgede çalışma başlattı.
Mersin'in Mezitli ilçesinin Fındıkpınarı Mahallesi'nde sağanak sonrası heyelan meydana geldi.
- Toprak kayması nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu ve bir yapı askıda kaldı.
- İkametlerin çevresindeki kaldırım ve istinat duvarları çöktü, yolda yarık oluştu.
- Can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
- Ulaşımın sağlandığı Atatürk Caddesi araç ve yaya geçişine kapatıldı.
- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Mersin'in Mezitli ilçesinin 1200 rakımdaki Fındıkpınarı Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi.
EVLERDE HASAR OLUŞTU
Toprak kayması nedeniyle bölgedeki bazı evler zarar gördü, bir yapı da askıda kaldı. İkametlerin çevresindeki kaldırım ve istinat duvarları çöktü, mahalleden geçen yolda yarık oluştu.
BÖLGEYE GİRİŞ KAPATILDI
Can kaybının yaşanmadığı bölgeye ulaşımın sağlandığı Atatürk Caddesi, araç ve yaya geçişine kapatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, zemin kayması yaşanan alanda inceleme başlattı. Mühendislerin de aralarında olduğu ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
