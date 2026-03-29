Mersin'in Mezitli ilçesinin yüksek kesimindeki mahallede meydana gelen heyelanda yol yarıldı, bazı evler zarar gördü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, araç ve yaya geçişine kapatılan bölgede çalışma başlattı.

Mersin'in Mezitli ilçesinin 1200 rakımdaki Fındıkpınarı Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi.

EVLERDE HASAR OLUŞTU

Toprak kayması nedeniyle bölgedeki bazı evler zarar gördü, bir yapı da askıda kaldı. İkametlerin çevresindeki kaldırım ve istinat duvarları çöktü, mahalleden geçen yolda yarık oluştu.

Mersin'de heyelan: Çok sayıda evde hasar büyük

BÖLGEYE GİRİŞ KAPATILDI

Can kaybının yaşanmadığı bölgeye ulaşımın sağlandığı Atatürk Caddesi, araç ve yaya geçişine kapatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, zemin kayması yaşanan alanda inceleme başlattı. Mühendislerin de aralarında olduğu ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

