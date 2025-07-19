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Metin Yıldız'ın sır ölümü! Evinde misafir ettiği arkadaşı buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Metin Yıldız&#039;ın sır ölümü! Evinde misafir ettiği arkadaşı buldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Metin Yıldız, evinde misafir ettiği arkadaşı tarafından sabah saatlerinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Balkan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yaklaşık 1 ay önce Antalya Gazipaşa’ya yerleşen ve burada tek başına yaşayan Metin Yıldız (62), dün şehir dışından gelen arkadaşını evinde misafir etti.

Metin Yıldız'ın sır ölümü! Evinde misafir ettiği arkadaşı buldu - 1. Resim

METİN YILDIZ'IN CANSIZ BEDENİNİ ARKADAŞI BULDU

Akşam birlikte vakit geçiren Yıldız ve arkadaşı, gece saatlerinde uykuya daldı. Sabah uyandığında Metin Yıldız’ı hareketsiz şekilde bulan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Metin Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Haber verilmesi üzerine söz konusu adrese giden polis ekipleri, olayla ilgili inceleme gerçekleştirdi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla Yıldız’ın cansız bedeni bulunduğu yerden alınarak, cenaze aracıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yıldız’ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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