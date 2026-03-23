Müzisyen Emre Duman bıçaklanarak öldürüldü: Cinayet şüphelisi 5 kişi yakalandı
İzmir'de gece saatlerinde önü kesilen 31 yaşındaki müzisyen Emre Duman, çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 5 şüpheli, emniyet güçlerinin başlattığı operasyonla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, arkadaşı ile birlikte müzisyen arkadaşlarını ziyarete giden Emre Duman'ın (31) önü bir grup tarafından kesildi.
Duman ile grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada göğsünden bıçaklanan Emre Duman ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Duman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen incelemeler neticesinde olaya karıştıkları tespit edilen İ.L. (25), İ.L. (62), S.L. (19), B.İ. (23) ve Ç.T. (33) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.