Birecik’te inşaatın dış cephe asansörünün 5’inci kattan düşmesiyle bir işçi ağır yaralanırken, bir işçi balkon demirlerine tutunarak havada asılı kaldı. İtfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonla demirler kesilerek kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde inşaatın dış cephe giydirmesini yapan iki işçinin üzerinde çalıştığı seyyar asansör, 5'inci kattan yere çakıldı.

Kazada işçilerden Adem G. ağır yaralanırken, Adem K. ise düşme sırasında balkon demirlerine tutunarak havada asılı kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, balkon demirlerine tutunarak havada asılı kalan Adem K. için adeta zamanla yarıştı. Balkon demirlerini keserek işçiyi kurtaran ekipler, vatandaşlardan alkış aldı. Herkesin nefesini tuttuğu korku dolu anlar, film sahnelerini aratmadı. Yaşanan kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.

İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu, diğerinin ise hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

