Dünya Kupası'nda görev yapan Avustralyalı hakem Shaun Evans, Almanya ile Curaçao arasında oynanan karşılaşma öncesi kameralara yansıyan bir el hareketi nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti. Bazı çevreler hareketin "beyaz üstünlüğü" sembolü olduğunu öne sürerken, FIFA konuyla ilgili inceleme başlattı.

Dünya Kupası'nda görev yapan hakemlerden biri, Almanya'nın Curaçao'yu 7-1 mağlup ettiği maç öncesinde yaptığı iddia edilen bir el hareketi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. VAR odasına yapılan canlı yayın geçişinde görüntülenen Avustralyalı hakem Shaun Evans'ın, aşırı sağcı gruplarla ilişkilendirilen bir sembolü kullandığı öne sürüldü.

‘BEYAZ ÜSTÜNLÜĞÜ’ SEMBOLÜ TARTIŞMALARI

Tartışmaya konu olan işaret, başparmak ile işaret parmağının birleştirilip diğer üç parmağın açık bırakılmasıyla yapılıyor. Uzun yıllar boyunca "tamam" anlamında kullanılan bu hareket, son dönemde bazı aşırı sağcı ve beyaz üstünlükçü gruplar tarafından da sembol olarak benimsendiği gerekçesiyle tartışmalı hale geldi.

Sembol, özellikle 2019 yılında Yeni Zelanda'daki camilere düzenlediği saldırılarda 50 kişiyi öldüren Brenton Tarrant'ın mahkemede aynı işareti yapmasının ardından dünya genelinde dikkat çekmişti.

Hakemin el hareketi Almanya-Curaçao maçına damga vurdu! Tepki yağıyor

FIFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Evans'ın yaptığı el hareketinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından açıklama yapan FIFA Sözcüsü, olaydan haberdar olduklarını doğrularken, soruşturmaya ilişkin ayrıntılı açıklama yapmaktan kaçındı.

‘GÖREVİNE SON VERİLSİN’ ÇAĞRISI

Futbolda ayrımcılıkla mücadele eden Fare Network de konuya ilişkin sert bir açıklama yayımladı. New York Times’ın haberine göre, kuruluş görüntülerdeki işaretin aşırı sağ çevrelerde kullanılan "beyaz üstünlüğü" sembolüne benzediğini savundu. Açıklamada, bir VAR görevlisinin kameraların kendisine çevrildiğini bildiği halde böyle bir hareket yapmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, söz konusu hakemin turnuvadaki görevine son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Hakemin el hareketi Almanya-Curaçao maçına damga vurdu! Tepki yağıyor

Öte yandan Anti-Defamation League (ADL), bu işaretin değerlendirilmesinde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Kuruluşa göre söz konusu el hareketi hâlâ yaygın biçimde "tamam" anlamında kullanılıyor. Bu nedenle hareketin anlamı değerlendirilirken kişinin niyeti ve bağlamın dikkate alınması gerekiyor.

Benzer tartışmalar daha önce de yaşanmıştı. ABD Sahil Güvenliği, Major League Baseball ekibi Chicago Cubs ve MLS kulübü DC United, aynı sembol nedeniyle çeşitli disiplin soruşturmaları yürütmüş ve bazı kişiler hakkında yaptırım uygulamıştı.

Görüntülerin sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından gözler FIFA'ya çevrildi. Soruşturmanın sonucu ve hakem hakkında herhangi bir işlem uygulanıp uygulanmayacağı merakla bekleniyor.

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