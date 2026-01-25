Kayseri'de bir genç tartıştığı babasına ait büfeyi kurşun yağmuruna tuttu. Olayda can kaybı yaşanmazken, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Yapı Sanat Okulu 3. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre daha önce babası H.B. ile henüz bilinmeyen bir sebepten kavga eden S.B. (20) kinlendi. Öfkeli genç babasına ait büfeye giderek kurşun yağdırdı.

KAYIPLARA KARIŞTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, S.B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

