İhlas Haber Ajansı • Antalya
Otel odasında şüpheli ölüm! Avucundaki kafa karıştırdı
Antalya'da bir otele giderek oda kiralayan 30 yaşındaki Elvan K., temizlik görevlisi tarafından yatakta ölü bulundu. Genç kadının avucunda bir şırınga olduğu öğrenildi.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa az önce
Antalya'da bir otelde, 30 yaşındaki Elvan K.'nın avucunda şırınga bulunarak şüpheli bir şekilde ölü bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
- Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir otelde şüpheli bir ölüm gerçekleşti.
- Otele giriş yapan 30 yaşındaki Elvan K., kaldığı odada ölü bulundu.
- Elvan K.'nın cansız bedeninin avucunda bir şırınga tespit edildi.
- Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde cadde üzerinde bulunan bir otelde şüpheli bir ölüm gerçekleşti. Dün öğlen saatlerinde otele giriş yapan Elvan K.'nin (30) kaldığı odada, ölü bulundu.
HAYATINI KAYBETTİ
Odaya giren temizlik görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlk başta uyuduğu düşünülen Elvan K.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
AVUCUNDA ŞIRINGA BULUNDU
Avucunda bir şırınga olduğu öğrenilen Elvan K.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR