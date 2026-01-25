Antalya'da bir otele giderek oda kiralayan 30 yaşındaki Elvan K., temizlik görevlisi tarafından yatakta ölü bulundu. Genç kadının avucunda bir şırınga olduğu öğrenildi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde cadde üzerinde bulunan bir otelde şüpheli bir ölüm gerçekleşti. Dün öğlen saatlerinde otele giriş yapan Elvan K.'nin (30) kaldığı odada, ölü bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Odaya giren temizlik görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlk başta uyuduğu düşünülen Elvan K.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

AVUCUNDA ŞIRINGA BULUNDU

Avucunda bir şırınga olduğu öğrenilen Elvan K.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

