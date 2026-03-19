Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlik yıllarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürlek, üniversite döneminde hem çalıştığını hem de 'Ekmek Teknesi' isimli dizide küçük bir rol aldığını söyledi.

Gazeteci Adem Metan’ın YouTube kanalına konuşan ve üniversite eğitimi için İstanbul’a geldiğini belirten Gürlek, maddi imkânsızlıklar nedeniyle farklı işlerde çalıştığını söyledi. Bu süreçte anketörlük ve garsonluk yaptığını ifade eden Gürlek, öğrencilik yıllarının oldukça zorlu geçtiğini dile getirdi.

"HUKUK FİKRİM LİSEDE GELİŞTİ"

“Nevşehir'de bir köyde dünyaya geldim, birkaç yıl köy okulunda okudum, ailem İzmir'e göç etti" diyen Gürlek, "Genelde ailem ticaretle uğraştı ama çok parlak bir ticaret geçmişi yok. Hukuk fikrim lisede gelişti. Hep ona karşı bir sempatim vardı" dedi.

"GARSONLUK YAPTIM, ANKETÖRLÜK YAPTIM"

Maddi durumlarının pek parlak olmadığını ve imkanlarının sınırlı olduğunu belirten Bakan Gürlek, "Üniversitede İstanbul'a geldim, öğrenci yurdunda kaldım. Şartlar zordu, şu an çok iyi. Maddi olarak çok zor durumdaydık. 1-2 ay anketörlük yaptık. Öğrenciliğim maddi olarak zor durumda geçti. 2. yıl derslere devam etmek zorunda kaldım. Bir yandan maddi olarak zor durumdayım bir yandan dersler... Garsonluk yaptım, anketörlük yaptım" ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞIM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Derslerinde başarılı olabilmek için yoğun çaba harcadığını anlatan Gürlek, tuttuğu ders notlarını düzenleyerek gelir elde ettiğini ve bu sayede ekonomik olarak rahatladığını kaydetti. Bu yöntemin kendisine hem akademik başarı hem de maddi kazanç sağladığını belirtti.

Gürlek, o anları şu ifadelerle anlattı:

“İkinci sınıfta tanıştığım bir arkadaşım hayatımı değiştirdi. 'Ben ders notu tutuyorum, beraber tutalım' dedi. Ders notları çok kıymetliydi o zaman, ikinci sınıfta hocanın ağzından ne çıkıyorsa yazmaya başladım. Eve gelip de bilgisayara geçirmek zorundasınız. Marmara Hukuk'ta ilk bilgisayara yazılı not veren bendim. Okulda tanınırlığım da arttı. İşi profesyonelleştirdik, üçüncü sınıfta ses kaydı almaya başladık. Hem maddi olarak iyi bir duruma geldik hem de derslerde başarı sağlıyorsunuz. Ders notlarından para alınca düzenli gelirim oldu, cebimde parayla memlekete döndüm. Avukatlık stajına başlamayıp bu işe mi başlasam diye bile düşündüm.”

EKMEK TEKNESİ'NDE ROL ALMIŞ

Gürlek’in açıklamalarında en dikkat çeken detaylardan biri ise bir televizyon dizisinde rol alması oldu. 2002-2005 yılları arasında yayınlanan “Ekmek Teknesi” dizisinin bazı bölümlerinde kamera karşısına geçtiğini söyleyen Gürlek, kahvehane sahnelerinde yer aldığını ifade etti.

"Küçük bir rolüm oldu" diyen Gürlek, "Kahvedeki kalabalığı canlandırıyorduk. ‘Baba büyüksün’ deyip alkışlıyorduk" dedi.

