ABD’ye ait F-35 savaş uçağının İran semalarında saldırıya uğradığı ve Orta Doğu’daki bir üsse acil iniş yaptığı bildirildi. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins "Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve pilot stabil bir durumda. Olayı soruşturuyoruz" derken, İran cephesi de olayı doğruladı.

ABD basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre; ABD’ye ait F-35 savaş uçağı İran semalarında saldırıya uğradı ve hasar aldı. Hasar alan uçak, Orta Doğu’daki bir ABD hava üssüne acil iniş yaptı.

CENTCOM DOĞRULADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da görev yapan F-35 uçağının bölgedeki bir ABD üssüne acil iniş yaptığını doğruladı.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, İran semalarında uçan F-35'in bölgedeki bir ABD üssüne acil iniş yaptığını teyit ederek, "Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve pilot stabil bir durumda. Olayı soruşturuyoruz" ifadesini kullandı.

İRAN 'VURDUK' DEDİ

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait bir F-35 savaş uçağının bu sabaha karşı İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’ye ait F-35 savaş uçağının, İran’ın orta kesimlerinde İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ve savaş uçağının ağır hasar aldığı" ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca, ağır hasar alan ait F-35 savaş uçağının akıbetinin henüz netleşmediğini ancak düşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası