İstanbul Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturan Komor Adaları bayraklı 100 metrelik kargo gemisini kurtarmak için Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan demirlemek üzere İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle karaya oturdu.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Geminin kurtarılması için başlatılan çalışma sürüyor.

