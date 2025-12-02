Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Ferhat Yıldırım yönetimindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Feci kazada araç alev alırken, Ferhat Yıldırım hayatını kaybetti.

Karabük-Bartın kara yolu Tayyip köyü yakınlarında 28 yaşındaki Ferhat Yıldırım yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç bir anda alev topuna döndü.

Safranbolu'da korkunç kaza! Sürücü yanarak hayatını kaybetti

YANARAK CAN VERDİ

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tamamen alevlere teslim olan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gencin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

