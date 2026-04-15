Aydın merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sahte sertifika vaadiyle öğrencileri dolandıran 17 şüpheli yakalandı. MASAK incelemesi sonucu şebekenin hesaplarında 1,5 milyar lirayı aşan devasa bir para trafiği tespit edildi.

Aydın merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, sertifika vaadiyle öğrencileri dolandırdıkları öne sürülen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çeşitli eğitimlerle sertifika verecekleri vaadinde bulundukları öğrencilere sahte belge düzenledikleri iddia edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sahte sertifikayla öğrencileri dolandıran çete çökertildi

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince Aydın, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir, Manisa, Denizli, Mersin ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

1 BUÇUK MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yürütülen finansal çalışmalar doğrultusunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 517 milyon lirayı aşan para trafiği tespit edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası