ABD’de askerlik sistemiyle ilgili dikkat çeken bir adım atıldı. Seçici Hizmet Sistemi, 18-25 yaş arası erkeklerin 'otomatik' olarak askerliğe kaydedilmesini öngören yeni düzenleme için harekete geçerken, kayıt yaptırmayanlara ağır para ve hapis cezaları uygulanabileceği belirtildi.

ABD'de askerlik sistemine ilişkin dikkat çeken bir değişiklik gündeme geldi. Seçici Hizmet Sistemi (SSS), 18-25 yaş aralığındaki erkeklerin askeri hizmet için 'otomatik' olarak kaydedilmesini öngören yeni düzenleme için çalışmalarını hızlandırdı.

SSS tarafından paylaşılan bilgilere göre, söz konusu düzenlemenin taslağı 30 Mart’ta Bilgi ve Düzenleme İşleri Ofisi’ne sunuldu. Yeni sistemin, mevcut başvuru esaslı kayıt modelini değiştirerek süreci otomatik hale getirmesi planlanıyor.

TRUMP İMZAYI ATTI, SÜREÇ BAŞLIYOR

Düzenlemenin temelini ise ABD Başkanı Donald Trump’ın 18 Aralık 2025’te imzaladığı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) 2026 oluşturuyor. Yasa kapsamında, askerlik kayıt işlemlerinin otomatik hale getirilmesi zorunlu kılındı.

Buna göre, ABD’de erkek vatandaşlar 18 yaşına girdikten sonraki 30 gün içinde herhangi bir başvuru yapmalarına gerek kalmadan sistem tarafından otomatik olarak kayıt altına alınacak. Uygulamanın aralık ayından itibaren devreye girmesi bekleniyor.

KAYIT YAPTIRMAYANA AĞIR YAPTIRIMLAR

Yeni düzenleme yalnızca sistemi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda ciddi yaptırımlar da içeriyor. Buna göre askerlik kaydını yaptırmayan erkekler 250 bin dolara kadar para cezasının yanı sıra 5 yıla kadar hapis cezası ile de karşı karşıya kalabilecek.

Ayrıca, kayıt yaptırmayan kişilerin bazı eyalet yardımlarından faydalanamayabileceği, göçmen statüsündeki erkeklerin ise ABD vatandaşlığına geçiş haklarını kaybedebileceği belirtiliyor.

VİCDANİ RET HAKKI KORUNUYOR

Öte yandan, olası bir askerlik celbi durumunda dini veya ahlaki gerekçelerle silah altına alınmak istemeyen bireylerin “vicdani retçi” statüsüne başvurarak muafiyet talep edebileceği ifade ediliyor. Kadınlar ise bu zorunlu kayıt kapsamına dahil edilmiyor.

ZORUNLU ASKERLİK GERİ Mİ GELİYOR?

ABD'de Vietnam Savaşı sırasında uygulanan 1973'ten bu yana zorunlu askerlik hizmeti bulunmamaktadır. SSS'ye göre, zorunlu askerlik hizmetini yeniden yürürlüğe koymak için Kongre'nin, başkana Silahlı Kuvvetlere personel alma yetkisi verecek şekilde, Askerlik Seçim Yasası'nı değiştirmesi gerekmektedir.

