ABD Başkanı Donald Trump'ın IEEPA'ya dayandırarak uyguladığı fakat Yüksek Mahkeme tarafından yasaya aykırı bulunan tarifelerin iade süreci başlıyor. İade sisteminde ilk aşamanın 20 Nisan'da başlatılacağını vurgulanırken, ABD'nin geri ödemesi beklenen verginin 166 milyar dolara yakın olduğu ifade edildi.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) birimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'na (IEEPA) dayandırarak uyguladığı ve Yüksek Mahkemenin yasaya aykırı bulduğu tarifelerin iadesi için geliştirilen sistemin ilk aşamasının 20 Nisan'da başlatılacağını duyurdu.

CBP tarafından yapılan açıklamada, tarife iade sisteminin aşamalar halinde devreye alınacağı belirtildi.

Sistemin ilk aşamasının 20 Nisan'da başlatılacağı belirtilen açıklamada, bu aşamanın belirli tasfiye edilmemiş girişler ve tasfiyesinden itibaren 80 gün geçmemiş belirli işlemlerle sınırlı olduğu kaydedildi.

Ayrıca CBP tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan açıklamada, tarife iadeleri için geliştirilen yeni sistemin mevcut durumu ve teknik süreç aktarıldı.

Açıklamada, 14 Nisan itibarıyla sistemin ilk aşaması için geliştirme çalışmalarının tamamlandığı ve test sürecine geçildiği bildirildi.

Trump'ın tarife vergilerinde geri ödeme zamanı! ABD, 166 milyar dolar tahsil edecek

166 MİLYAR DOLAR OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Sistemin dört ana bileşenden oluştuğuna işaret edilen açıklamada, talep portalının yüzde 95, toplu işleme biriminin yüzde 85, inceleme ve tasfiye ile geri ödeme birimlerinin ise yüzde 90 oranında tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 9 Nisan itibarıyla yaklaşık 56 bin ithalatçının elektronik geri ödeme sürecini tamamladığı, girişlerin yaklaşık yüzde 82'si için ödemenin yapılabilir durumda olduğu ve bunun yaklaşık 127 milyar dolarlık bir tutara tekabül ettiği kaydedildi.

CBP tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine daha önce sunulan bir başka açıklamada, IEEPA kapsamında tahsil edilen ve ödenmesi beklenen vergi tutarının, 4 Mart itibarıyla yaklaşık 166 milyar dolar olduğu bildirilmişti.

Trump'ın tarife vergilerinde geri ödeme zamanı! ABD, 166 milyar dolar tahsil edecek

Kurumdan yapılan bir diğer açıklamada da başvuruların incelenmesi ve işleme alınmasının 45 güne kadar sürebileceği belirtilmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkemenin söz konusu kararının ardından binlerce şirket, ABD yönetimine dava açarak ödenen vergilerin iadesini talep etmişti.

