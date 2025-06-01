Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Şampiyon boğa çıldırdı! Horon oynayan kalabalığın içinde sahibine saldırdı!

Şampiyon boğa çıldırdı! Horon oynayan kalabalığın içinde sahibine saldırdı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artvin’de düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon olan boğa horon oynayan kalabalığın içinde sahibine saldırdı!

Artvin'in Murgul ilçesi Özmal köyünde bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Geleneksel Boğa Güreşleri renkli görüntülere sahne olurken, şampiyon boğanın beklenmedik bir anda sahibine saldırması panik oluşturdu.

SAHİBİNE HORON OYNARKEN SALDIRDI

Güreşlerde kendi kategorisinde birinci olan 650 kiloluk "Canboğa" isimli boğa, kutlamalar sırasında horon oynayan kalabalığın arasında aniden sahibi Nevzat Hacıoğlu’na saldırdı. Boğa, darbesiyle yere düşen sahibini boynuz darbeleriyle hafif şekilde yaraladı.

Olayın ardından alanda kısa süreli panik yaşandı. Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle boğa kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri yaralı Hacıoğlu’na ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı boğa sahibinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar ise tribündeki izleyeciler tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günde 12 bin ton... Makine hasadı hızlandırdı, alım tavan yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Halfeti gezisi kabusa dönüştü: Araç devrildi, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı - 3. SayfaHalfeti gezisi kabusa dönüştü: Araç devrildi, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralandıGerekçe yine aynı! Dövdüler özür dilettiler, tehdit dolu o anları sosyal medyada paylaştılar - 3. SayfaGenç kızı darp edip sosyal medyada paylaştılarİstanbul'da semt pazarında ortalık karıştı! Pazarcı kadına yumruk attı, o anlar kamerada - 3. Sayfaİstanbul'da semt pazarında ortalık karıştı!Şanlıurfa'da acı olay: Yeğenini kurtarmak isterken canından oldu - 3. SayfaYeğenini kurtarmak isterken canından olduŞırnak'ta feci kaza: Şarampole devrilen otomobilde can pazarı - 3. SayfaŞarampole devrilen otomobilde can pazarıBeşiktaş'ta korkunç olay! Mühendis Demet Çabuk, kadın arkadaşı Zilif Öztürk'ü 10'dan fazla defa bıçaklayarak öldürdü - 3. SayfaGenç kadın, arkadaşını feci şekilde öldürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...