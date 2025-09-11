Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sanayide "çırak dövme" meselesi kanlı bitti: 3 kişi yaralandı

Sanayide "çırak dövme" meselesi kanlı bitti: 3 kişi yaralandı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray sanayi sitesinde akraba iki grup arasında ‘çırak dövme' meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi levye, tornavida ve sopalarla dövülerek yaralandı.

Aksaray Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi A-2 blokta bulunan bir iş yerinde, Cevdet A. (54), Mahmut T. ve Barış A., akrabaları olan Berat A., Berkay A. ve Çapan U. ile aralarında ‘Çırak dövme' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Berat A., Berkay A. ve Çapan U. iş yerinden ellerine geçirdikleri levye, tornavida ve sopalarla karşı tarafı darbetti.

Sanayide "çırak dövme" meselesi kanlı bitti: 3 kişi yaralandı - 1. Resim

Cevdet A. (54), Mahmut T. ve Barış A.'nın yaralandığı olay diğer esnaflar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 şahıs ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen diğer 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

