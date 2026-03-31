Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde çuval içerisinde kesilmiş at başı ve parçaları bulundu. Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Koçören Mahallesi yakınlarında, kırsal bölgede at kafası ve parçalarını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

KESİLMİŞ AT BAŞI BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kesilmiş at başı ve çuval içerisinde çeşitli parçalar olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için inceleme çalışması başlattı.

KAVURMADA YARIŞ ATI ÇİPİ BULUNMUŞTU

Mersin'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir aşevinde dağıtılan kavurmanın içinden bir yarış atına ait elektronik kimlik çipi çıkmıştı.

Büyükşehir Belediyesi Aşevi, Tarım ve Orman Bakanlığının taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine eklenirken, Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü de, işletmeyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

