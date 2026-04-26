Şanlıurfa’da 2 gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çocuk, menfezde boynuna ip geçirilmiş, asılı halde bulundu. Hayatını kaybeden çocuğun yakınları gözyaşlarına boğulurken, çocuğun muhtarın çocuğu olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Yılmaz Mahalle Muhtarı Osman Kabakulak’ın 15 yaşındaki oğlu Muzaffer Kabakulak, 2 gün önce sırra kadem bastı. Ailesinin her yerde aradığı çocuktan kahreden haber geldi.

Şanlıurfa’da kahreden olay! 2 gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çocuk asılı halde bulundu

ASILI HALDE BULUNDU

Arazide çalışan tarım işçileri, menfezde (köprü altında su tahliyesi için kullanılan yer) boynuna ip geçirilmiş halde asılı bir çocuk buldu. İşçiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, asılı çocuğu bulunduğu yerden indirirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

2 GÜNDÜR KAYIPTI

Yapılan araştırmada çocuğun 2 gün boyunca kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Muzaffer Kabakulak olduğu öğrenildi. Haberi alan çocuğun yakınları gözyaşlarına boğulurken, çocuğun 2 gün önce kızarak evden ayrıldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

