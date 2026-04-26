Şanlıurfa’da kahreden olay! 2 gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çocuk asılı halde bulundu
Şanlıurfa’da 2 gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çocuk, menfezde boynuna ip geçirilmiş, asılı halde bulundu. Hayatını kaybeden çocuğun yakınları gözyaşlarına boğulurken, çocuğun muhtarın çocuğu olduğu öğrenildi.
- Muzaffer Kabakulak'ın babası Yılmaz Mahalle Muhtarı Osman Kabakulak'tır.
- Çocuk 2 gündür kayıptı ve ailesi tarafından aranıyordu.
- Tarım işçileri tarafından menfezde asılı halde bulundu.
- Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.
- Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
- Çocuğun evden kızarak ayrıldığı iddia edildi.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Yılmaz Mahalle Muhtarı Osman Kabakulak’ın 15 yaşındaki oğlu Muzaffer Kabakulak, 2 gün önce sırra kadem bastı. Ailesinin her yerde aradığı çocuktan kahreden haber geldi.
ASILI HALDE BULUNDU
Arazide çalışan tarım işçileri, menfezde (köprü altında su tahliyesi için kullanılan yer) boynuna ip geçirilmiş halde asılı bir çocuk buldu. İşçiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, asılı çocuğu bulunduğu yerden indirirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
2 GÜNDÜR KAYIPTI
Yapılan araştırmada çocuğun 2 gün boyunca kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Muzaffer Kabakulak olduğu öğrenildi. Haberi alan çocuğun yakınları gözyaşlarına boğulurken, çocuğun 2 gün önce kızarak evden ayrıldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.