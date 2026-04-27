Anadolu Ajansı
Silah seslerine koştular! Evden 2 ceset çıkardılar
Iğdır'da bir kadın ile bir erkek silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu. Adamın, kadını öldürdükten sonra intihar ettiği tahmin ediliyor.
Silah seslerine koştular! Evden 2 ceset çıkardılar
Kaydet
3. Sayfa az önce
Iğdır'da bir evden silah sesleri gelmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri, Azerbaycan uyruklu bir kadın ile Ali Mamak'ı ölü buldu.
- Bağlar Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
- Olay yerine gelen ekipler, evde Azerbaycan uyruklu bir kadın ile Ali Mamak'ı silahla vurulmuş halde ölü buldu.
- Cenazeler otopsi için Iğdır Dr. Nevruz Eren Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Mamak'ın, kadını öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendiriliyor.
0:00 0:00
1x
Iğdır'da Bağlar Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri geldiğini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
BİR KADIN BİR ERKEK ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Azerbaycan uyruklu kadın ile Ali Mamak'ı silahla vurulmuş halde ölü buldu. Olay yeri incelemesi sonrası cenazeler Iğdır Dr. Nevruz Eren Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mamak'ın, kadını silahla öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendiriliyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR