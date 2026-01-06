Sinop'un Gerze ilçesinde motosiklet tamiri yapılan iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada iş yeri sahibi ağır yaralandı.

Sinop'un Gerze ilçesi Çarşı Mahallesi'nde motosiklet tamiri yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

YANGIN YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Sinopta iş yerinde patlama: 1 kişi ağır yaralandı

İŞ YERİ SAHİBİ AĞIR YARALANDI

Patlamada vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralanan iş yeri sahibi Mesut Şen, sağlık ekiplerince Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şen, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası