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Tek amacı köy köy dolaşıp satış yapmaktı! Başına gelenle bir anda kabusu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tek amacı köy köy dolaşıp satış yapmaktı! Başına gelenle bir anda kabusu yaşadı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Köy köy dolaşıp gübre satan Musa Ç.'nin kullandığı araç, bir anda motor bölümünden alev aldı. Yanan hafif ticari araç metal yığınına döndü

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Altınova Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, kırsal mahalleleri dolaşarak gübre satışı yapan Musa Ç.'nin kullandığı hafif ticari araç, Tavas'a bağlı Çiftlik Mahallesi'nin ardından Altınova Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıktı.

Araç mahalleye yaklaştığı sırada, bir anda motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Tek amacı köy köy dolaşıp satış yapmaktı! Başına gelenle bir anda kabusu yaşadı - 1. Resim

Aracın ön kısmından yükselen dumanlar, kısa sürede aleve dönüştü.

Tek amacı köy köy dolaşıp satış yapmaktı! Başına gelenle bir anda kabusu yaşadı - 2. Resim

METAL YIĞININA DÖNÜŞTÜ

Sürücü Musa Ç., yanmaya başlayan araçtan çıkmayı başardı. Bir anda aracı kaplayan alevleri söndüremeyen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye Tavas ve Karahisar itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken, yanan hafif ticari araç metal yığınına döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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