Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ünlü spor markası hacklendi! Onlarca müşterinin kişisel bilgileri çalındı

Ünlü spor markası hacklendi! Onlarca müşterinin kişisel bilgileri çalındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü spor markası hacklendi! Onlarca müşterinin kişisel bilgileri çalındı
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü spor markası Adidas, siber saldırıya uğradığını duyurdu. Müşterilerine bilgi notu gönderen Adidas, hackleme sonucu isim, soyisim, mail, numara gibi kişisel verilerin çalındığını duyurdu.

Dünyaca ünlü spor markası Adidas, bugün müşterileri ile bir bilgi notu gönderdi. Siber saldırıya uğradığını duyuran Adidas, müşterilerinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu.

Adidas, gönderdiği notta, müşterilerine ait;

- İsim
- Mail
- Numara
- Cinsiyet 
- Doğum tarihi

gibi bilgilerin ele geçirildiğini belirtti.

Ünlü spor markası hacklendi! Onlarca müşterinin kişisel bilgileri çalındı - 1. Resim

Adidas, söz konusu çalınan verilerin sadece müşteri hizmetleriyle iletişime geçen müşterilere ait olduğunu vurguladı.

Adidas, ödeme kartı bilgileri gibi hiçbir finansal bilgi veya şifrenin çalınmadığını açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mısır'da askeri eğitim uçağı düştü: Mürettebat öldüKaya'ya partner geliyor! Çağla Şimşek Uzak Şehir kadrosuna katılıyor! Çağla Şimşek kimdir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadıköy'de Galatasaray taraftarına silahlı saldırı! Dehşet anı kamerada - 3. SayfaKadıköy'de Galatasaray taraftarına saldırı!Taksici dehşeti yaşadı! Yüzünden ve boynundan bıçakla yaralandı - 3. SayfaElindeki bıçağı defalarca salladı!Takla atan otomobilde bir aile ölümden döndü: Aralarında bebek de var, 4 kişi yaralandı - 3. SayfaTakla atan otomobilde bir aile ölümden döndü: Aralarında bebek de var, 4 kişi yaralandıBaşıboş köpekler çocuğu hastanelik etti: Belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı - 3. SayfaBelediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldıDüğün konvoyunda yaptığı drift pahalıya patladı! - 3. SayfaDüğün konvoyunda yaptığı drift pahalıya patladı!Uşak'ta zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var - 3. Sayfa4 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!
Sonraki Haber Yükleniyor...