Ünlü spor markası hacklendi! Onlarca müşterinin kişisel bilgileri çalındı

Ünlü spor markası Adidas, siber saldırıya uğradığını duyurdu. Müşterilerine bilgi notu gönderen Adidas, hackleme sonucu isim, soyisim, mail, numara gibi kişisel verilerin çalındığını duyurdu.

Dünyaca ünlü spor markası Adidas, bugün müşterileri ile bir bilgi notu gönderdi. Siber saldırıya uğradığını duyuran Adidas, müşterilerinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu.

Adidas, gönderdiği notta, müşterilerine ait;

- İsim

- Mail

- Numara

- Cinsiyet

- Doğum tarihi

gibi bilgilerin ele geçirildiğini belirtti.

Adidas, söz konusu çalınan verilerin sadece müşteri hizmetleriyle iletişime geçen müşterilere ait olduğunu vurguladı.

Adidas, ödeme kartı bilgileri gibi hiçbir finansal bilgi veya şifrenin çalınmadığını açıkladı.