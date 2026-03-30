Kayseri’de pes dedirten olay! Alkollü yakalanıp ehliyetine el konulan sürücü, sadece 2 saat sonra yeniden direksiyon başına geçti; ikinci kez yakalanan sürücüye 275 bin lira ceza kesilirken ehliyetine 2 yıl 6 ay el konuldu.

Kayseri’nin Talas ilçesinde alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü, yaklaşık 2 saat sonra bu kez başka bir araçla yeniden direksiyon başına geçti. Ceza üstüne ceza yedi...

25 BİN TL CEZA ALDI, EHLİYETİNE EL KONULDU!

Atatürk Bulvarı'nda denetim yapan polis ekipleri, U.E'nin kullandığı aracı durdurdu. Kontrollerde, alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin lira ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

2 SAAT SONRA BAŞKA ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANDI

Kent genelinde devam eden denetimlerde, Han Mahallesi Erhan Caddesi'nde görev yapan ekip tarafından durdurulan aracın sürücüsünün, yaklaşık 2 saat önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan U.E. olduğu tespit edildi.

CEZA ÜSTÜNE CEZA GELDİ

Sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 250 bin lira ceza uygulandı.

Toplamda 275 bin lira ceza kesilen ve sürücü belgesine 2 yıl 6 ay el konulan U.E'nin cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

