Yasak işlemedi, 2 saat ara ile yaptı! Önce 25 sonra 250 bin lirasından oldu
Kayseri’de pes dedirten olay! Alkollü yakalanıp ehliyetine el konulan sürücü, sadece 2 saat sonra yeniden direksiyon başına geçti; ikinci kez yakalanan sürücüye 275 bin lira ceza kesilirken ehliyetine 2 yıl 6 ay el konuldu.
25 BİN TL CEZA ALDI, EHLİYETİNE EL KONULDU!
Atatürk Bulvarı'nda denetim yapan polis ekipleri, U.E'nin kullandığı aracı durdurdu. Kontrollerde, alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin lira ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Trafikte iki kadın sürücü birbirine girdi! O anlar kamerada
2 SAAT SONRA BAŞKA ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANDI
Kent genelinde devam eden denetimlerde, Han Mahallesi Erhan Caddesi'nde görev yapan ekip tarafından durdurulan aracın sürücüsünün, yaklaşık 2 saat önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan U.E. olduğu tespit edildi.
CEZA ÜSTÜNE CEZA GELDİ
Sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 250 bin lira ceza uygulandı.
Toplamda 275 bin lira ceza kesilen ve sürücü belgesine 2 yıl 6 ay el konulan U.E'nin cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.