Pendik Kurtköy’de trafikte iki kadın sürücü arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ayırmakta zorlandığı kavgada, bir sürücünün diğerini yerde sürüklemeye çalıştığı anlar kamera ile görüntülendi.

Kurtköy Cahit Zarifoğlu Ortaokulu yolu üzerinde trafikte seyir halinde bulunan iki kadın sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın bir anda büyümesiyle birlikte sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırdı.

Trafikte iki kadın sürücü birbirine girdi! O anlar kamerada

GÜÇLÜKLE AYRILDILAR

Sürücülerden biri, çevreden gelen uyarıları dikkate almadan diğer sürücüyü yerde sürüklemeye çalışırken, taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle zar zor ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan tartışma karşı yönde ilerleyen bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

