10 gün içinde ikinci havai fişek faciası! Patlayan yığın 27 kişiyi yaraladı

Patlamanın ardından havai fişeklere ek kondu ve hepsinin imha edilmesine karar verildi. Ancak bu karar uygulanamadan yeni bir facia daha yaşandı.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Yetkililer, kontrollü patlatılması için deniz kıyısı yakınına taşındığı sırada suyla ıslatılan havai fişek yığınının aniden patladığını açıkladı. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 19'u polis ve kamu personeli olmak üzere 27 kişinin yaralandığı, yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Patlamada, bölgedeki havalimanı dahil olmak üzere birçok ev ve otelin de zarar gördüğü açıklandı.

PATLAMA UÇUŞLARI ETKİLEMEDİ

Filipinler Sivil Havacılık Yönetimi (CAAP), Zamboanga Uluslararası Havalimanı'nın hafif hasar gördüğünü ancak yaralanan olmadığını ve patlamanın uçuşların gecikmesine yol açmadığını açıkladı.

Zamboanga Belediye Başkanı John M. Dalipe isekontrollü şekilde imha edilmesi planlanan havai fişeklerin neden büyük bir patlamaya dönüştüğünün araştırılması talimatını verdi.