Dünyanın en değerli şirketlerinden olan NVIDIA’nın CEO’su Jensen Huang, Şanghay'daki uygun fiyatlı bir manavda alışveriş yaparken görüntülendi. Huang'ın meyveleri tadım testinden geçirdiği anlar çevredeki vatandaşların kamerasına saniye saniye yansırken, sosyal medyada gündem oldu.

150 milyar dolardan fazla serveti var! NVIDIAnın CEOsu manav alışverişinde görüntülendi

NVIDIA NEDİR, PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

NVIDIA, merkezi ABD’de (Santa Clara, Kaliforniya) bulunan ve başta grafik işlemci birimleri (GPU’lar) ile yapay zeka işlemcileri üretimiyle tanınan bir teknoloji şirketi. İlk olarak oyun grafikleri için GPU geliştiren şirket, günümüzde büyük yapay zeka modelleri ve veri merkezi altyapıları için çipler de üretiyor.

NVIDIA, 2025–2026 döneminde hisse fiyatındaki güçlü yükselişle birlikte 5 trilyon dolar seviyesini aşan ilk halka açık şirketlerden biri oldu. Bu, şirketi teknoloji devleri arasında en yüksek değerlemeye sahip firmalardan biri konumuna getirdi.

DÜNYANIN EN ZENGİN DOKUZUNCU KİŞİSİ

Özetle, NVIDIA hem oyun hem de yapay zeka alanında kritik çipler üreten bir teknoloji devi olarak küresel borsada trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmış konumdadır. NVIDIA’nın CEO’su Jensen Huang'ın tahmini serveti 176 milyar dolar. Bu da onu, 31 Ekim 2025 itibarıyla Michael Dell'in önünde ve Steve Ballmer'ın hemen arkasında, dünyanın en zengin dokuzuncu kişisi yapıyor.

