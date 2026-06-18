Ukrayna, Moskova yakınlarındaki en kritik yakıt tesisi olan Moskova Petrol Rafinerisi’ne 180 dronla devasa bir hava saldırısı düzenledi. Hava savunma ağını delen İHA'ların rafineriyi vurmasıyla tesiste patlamalar yaşanıp yangın çıkarken, başkentteki 4 büyük havalimanında uçuşlar tamamen askıya alındı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın alevleri bir kez daha Rusya'nın başkenti Moskova'ya sıçradı. Gece boyunca düzenlenen ve yaklaşık 180 insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı belirtilen büyük çaplı saldırıda, Kremlin’e sadece 15 kilometre mesafede bulunan Kapotnya bölgesindeki Moskova Petrol Rafinerisi hedef alındı.

180 İHA savunma ağını deldi: Rusyanın can damarına ağır bombardıman: 4 havalimanında uçuşlar durduruldu

HAVA SAVUNMA AĞI DELİNDİ: PATLAMA ANI KAMERADA

Saldırının boyutlarına ilişkin resmi açıklama Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'den geldi. Hava savunma sistemlerinin aralıksız çalıştığını ve 180 dronun imha edildiğini savunan Sobyanin, buna rağmen bazı İHA'ların hava savunma ağını aşarak Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını doğruladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İHA’ların isabet ettiği tesiste çok şiddetli bir patlamanın yaşandığı, bir binanın çatısının havaya uçtuğu ve tesiste en az beş ayrı noktada yangın çıktığı görüldü. Şehre benzin, dizel ve uçak yakıtı sağlayan, yıllık 11 milyon ton kapasiteli dev tesiste üretim tamamen durduruldu.

BAŞKENTTE HAVACILIK FELÇ OLDU

Saldırının ardından Moskova hava sahasında ilan edilen acil durum sivil havacılığı vurdu. Güvenlik tehdidi nedeniyle başkentin can damarı konumundaki 4 büyük havalimanında uçuşlar durduruldu: Domodedovo, Vnukovo, Şeremetyevo, Jukovskiy da önlemler alındı.

Havalimanlarında iniş ve kalkışlar tamamen askıya alınırken, havada olan uçaklar farklı bölgelere yönlendirildi. Ayrıca düşen drone enkazlarının ünlü Sadovod alışveriş merkezinin arazisine de zarar verdiği bilgisi de paylaşıldı.

180 İHA savunma ağını deldi: Rusya'nın can damarına ağır bombardıman: 4 havalimanında uçuşlar durduruldu

4 GÜNDE İKİNCİ AĞIR DARBE: UKRAYNA’NIN STRATEJİSİ NE?

Söz konusu rafineri, henüz 4 gün önce 16 Haziran’da da Ukrayna uzun menzilli İHA'larının hedefi olmuş ve tesisin toplam kapasitesinin %53'ünü karşılayan birincil işleme ünitesi ağır hasar almıştı.

Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri'nden edinilen bilgilere göre, bu saldırılar rastgele yapılmıyor. Ukrayna ordusu, özellikle Şubat, Mart ve Nisan aylarında ayda ortalama 250-300 Rus hava savunma sistemini imha ederek Rusya'nın arka lojistiğini korumasız bıraktı. Zayıflayan savunma hatları sayesinde açılan operasyonel koridorlar, Ukrayna dronlarının Moskova’nın kalbindeki stratejik tesisleri rahatça vurabilmesinin önünü açıyor.

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