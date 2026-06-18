Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yurt dışına kaçan 52 kritik ismi için diplomatik süreç hızlandı. Adalet Bakanlığı, öncelikli 52 ismin listesini hazırlayarak yeniden iade talepleri oluşturdu. Dosyalarda terör örgütü yöneticilerinin darbe girişimi sırasındaki doğrudan faaliyetleri ve ölümlere sebep olan eylemleri yer aldı. İşte o isimlerden bazıları...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yakın zamanda Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yurt dışındaki ‘beyin takımı’ için iade taleplerinin yenileneceğini belirterek “Örgütün beyni yurt dışında. Yeni bir diplomatik ve hukuki hamle başlattık. Yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek. Dosyalar güncellenerek, beyin takımının Türkiye'ye iadeleri konusunda yeniden girişimlerimiz başladı" demişti.

52 FETÖ firarisine diplomatik kıskaç! ‘Beyin takımı’nın iade dosyaları güncellendi

Gürlek’in açıklamaları sonrasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Sabah’tan Ali Rıza Akbulut’un haberine göre, Adalet Bakanlığı, öncelikli 52 ismin listesini hazırlayarak yeniden iade talepleri oluşturdu.

Dosyalara, terör örgütü yöneticilerinin darbe girişimi sırasındaki doğrudan faaliyetleri ve ölümlere sebep olan eylemleri yeni tüm delillerle konuldu.

52 FETÖ firarisine diplomatik kıskaç! ‘Beyin takımı’nın iade dosyaları güncellendi

52 İSMİN DOSYASI GÜNCELLENDİ

Bakanlığın iade listesinin en başında, eski savcılar yer aldı. Bakanlık, ilk etapta Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, Cevdet Türkyolu, "Kozanlı Ömer" kod adıyla bilinen Osman Hilmi Özdil ve örgütün tetikçi eski savcıları Zekeriya Öz, Celal Kara, Fikret Seçen gibi kritik isimlerin bulunduğu 52 kişiye ait iade dosyalarını güncelledi.

52 FETÖ firarisine diplomatik kıskaç! ‘Beyin takımı’nın iade dosyaları güncellendi

İşte bazı öne çıkan isimler hakkında verilen bilgiler;

Suçlanan Kişi Suçlamalar Durum Zekeriya Öz Masumiyet karinesini ihlal etmek ve haksız tutuklamalara zemin hazırlamak ABD, Hollanda ve Belçika'dan iadesi isteniyor Celal Kara 17-25 Aralık kumpas sürecinde Başsavcılığın talimatlarına aykırı hareket ederek bakanlar ve iş insanları hakkında hukuk dışı dinlemeler yaptırmak Belirtilmemiş Cihan Kansız "Sözde Kudüs Ordusu" dosyası üzerinden bürokratları ve siyasetçileri hedef almak Belirtilmemiş Fikret Seçen Yargı yapılanmasının üst düzey ismi olmak ve özel yetkili savcılık makamını örgütün amaçları için kullanmak Belirtilmemiş Ahmet Can Örgütün "Yargı İmamı" olarak adliye yapılanmasını koordine etmek ve usulsüz soruşturmalarda doğrudan talimat almak Belirtilmemiş Osman Hilmi Özdil "Kozanlı Ömer" kod adlı örgütün "Emniyet İmamı" olarak yargı ve emniyet birimlerine talimat vererek kumpas soruşturmalarını organize etmek Belirtilmemiş Tuncay Opçin Balyoz kumpasına dayanak oluşturan belgeleri TSK içindeki mensuplardan alarak servis etmek ABD'ye firar etti Adem Yavuz Arslan Hrant Dink cinayetinde örgüt üyelerinin rolünü gizlemek için algı operasyonu yürütmek ABD'ye kaçanlar arasında Emrullah Uslu Siyasetçi ve bürokratların hukuk dışı dinlenmesi ve bu verilerin casusluk amacıyla ifşa edilmesi sürecinde kilit rol oynamak Belirtilmemiş Muammer İhsan Kalkavan "Futbolda şike kumpası" soruşturmasının planlanması ve yürütülmesine doğrudan iştirak etmek Belirtilmemiş Cevdet Türkyolu Örgüt elebaşının sekreteri ve mahrem yapılanma sorumlusu ABD'den iadesi öncelikli taleplerden biri Mustafa Özcan Örgütün sözde "Türkiye İmamı" ve finans ağının bir numaralı ismi Belirtilmemiş Abdullah Aymaz Örgütün istişare heyeti üyesi ve eski "Avrupa İmamı" Yeri ABD'de tespit edildi Şeref Ali Tekalan "Üniversiteler Sorumlusu" ve tayin heyeti üyesi ABD'de bulunuyor Ekrem Dumanlı Örgütün medya imamı ve topluma yönelik propaganda faaliyetlerinin tepe yöneticisi Belirtilmemiş Naci Tosun Kaynak Holding üzerinden mali yapılanmayı yönetmek ve geçmişte Türkiye imamlığı yapmış olmak Belirtilmemiş Ahmet Kara TSK, Emniyet ve MİT imamlarının bağlı olduğu, örgüt içindeki "ikinci adam" konumunda olmak Belirtilmemiş İsmail Büyükçelebi Elebaşının bizzat eğittiği, "Mollalar sorumlusu" ve istişare heyeti üyesi olarak faaliyet yürütmek Belirtilmemiş Ahmet Kurucan Örgütün ideolojik yayılımından sorumlu "molla" ve lider adayları arasında gösterilmek Belirtilmemiş Sait Aksoy TSK ve Milli Eğitim yapılanmasının başındaki isim olarak askeri okullara öğrenci alımını bizzat koordine etmek Belirtilmemiş Enes Kanter NBA'de basketbol oynarken örgütün küresel halkla ilişkiler temsilcisi gibi hareket etmek, sosyal medya üzerinden teröristbaşına bağlılık yeminleri ederek açıkça propaganda yapmak, Mozambik'teki örgüt okullarında gizli toplantılara katılmak ve terörün finansmanı kapsamında 50 bin dolar tutarında himmet sağlamak (tanık ifadeleriyle belgelendi) Belirtilmemiş

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