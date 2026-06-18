Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut ve iş yeri satışları düştü. Mayıs 2026'da geçen yılın aynı dönemine göre dikkat çeken düşüşler kaydedildi.

TÜİK verilerine göre konut satışlarında özellikle ilk el ve ikinci el satışlarda dikkat çekici düşüşler yaşanıyor. Açıklanan verilere göre Türkiye'de konut ve iş yeri satışları Mayıs 2026'da geçen yılın aynı dönemine göre gerileme gösterdi. Mayıs ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 azalarak 30 bin 196'ya geriledi. İkinci el konut satışları ise yüzde 32,7 düşüşle 63 bin 137 olarak kaydedildi. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 32,4, ikinci el konutların payı ise yüzde 67,6 oldu.

TÜİK açıkladı! Konut ve iş yeri satışların düşüş

Konut satışlarının finansman yöntemlerine bakıldığında ise ipotekli satışlar yüzde 2,8 azalışla 19 bin 754 olarak gerçekleşti. Diğer satış türleri ise yüzde 36,2 düşerek 73 bin 579 seviyesine indi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,2 olurken, diğer satışların payı yüzde 78,8 olarak kaydedildi. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6, ikinci el konut satışları ise yüzde 11,3 azaldı.

RUSYA TÜRKİYE'DEN EN FAZLA KONUT ALAN ÜLKE

Yabancılara yapılan konut satışlarında ki düşüş ise devam ediyor. Açıklanan verilere göre, Mayıs ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak bin 387 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan toplam konut satışı ise yüzde 15,1 düşüşle 7 bin 68 olarak kaydedildi. En fazla Türkiye'den konut alan ülke ise Rusya oldu 268 adet ile en yüksek satış kaydedildi. Rusya'yı 125 konut ile İran ve 88 konut ile Ukrayna vatandaşları takip etti.

TÜİK açıkladı! Konut ve iş yeri satışların düşüş

İş yeri satışlarındaki verilere bakıldığında ise İlk el iş yeri satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 azalarak 3 bin 255'e gerilerken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 33,1 düşüşle 8 bin 179 olarak gerçekleşti. Verilere göre İpotekli işyeri satışları Mayıs ayında yüzde 22,9 yükselerek 536'ya çıktı. Buna karşılık diğer iş yeri satışları yüzde 32,4 azalarak 10 bin 898 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 0,4, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 12,9 geriledi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el iş yeri satışları yüzde 2,8, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 6,2 azaldı.

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