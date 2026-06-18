Kısa vadeli dış borç stoku, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 171,6 milyar dolara çıktı. Bu rakama uzun vadeli olup da vadesine 1 yıl veya daha az kalan 70,4 milyar dolarlık dış borç da eklenince, önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borçların toplamı 242 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2026 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre %3 artarak 171,6 milyar dolar oldu.

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1 YIL İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKEN DIŞ BORÇ

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli borç stoku, 242 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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BANKALAR KAYNAKLI DIŞ BORÇ

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre %5,8 oranında artarak 75,5 milyar dolar oldu. Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri, bir önceki aya göre %4,1 oranında artarak 8,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı %6,7 oranında artışla 18,6 milyar dolar oldu.

YABANCILARIN DÖVİZ HESABI

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %1,9 oranında artışla 22,2 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatlar %9,2 oranında artarak 26 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre %2,8 oranında artarak 71,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, %1,3 oranında artarak 64,4 milyar dolar olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler %19,6 oranında artarak 7 milyar dolara yükseldi.

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DOLAR VE EURO BORCU AZALIYOR

Kısa vadeli dış borç stoku içerisinde dolar ve euronun payı azalırken, Türk lirası ve diğer döviz cinslerinin payında artış oldu. Buna göre, stokun %34,8’ini dolar, %26,7’sini euro, %24,5’ini Türk lirası ve %14’ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu. Kalan vadeye göre KVDB stokunda, mevduat yükümlülükleri 66,8 milyar dolara yükselirken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 74,9 milyar dolara yükseldi.

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