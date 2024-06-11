2 Fransız uzay üssüne girmeye çalıştı, biri hayatını kaybetti

Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'ne yürüyerek girmek isteyen 2 Fransız vatandaşından biri susuzluktan hayatını kaybetti.

Rusya'nın RIA haber ajansı, 2 Fransız vatandaşının Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'ne yürüyerek girmeye çalıştığını duyurdu. Habere göre, Fransız vatandaşlarından biri rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Reuters'ın aktardığına göre, hayatını kaybetme sebebi olarak susuzluk gösterildi.

ÇÖLÜN ORTASINDA YER ALIYOR, ERİŞİM KISITLI

Rusya tarafından kiralanan Baykonur Uzay Üssü, uzak bir çöl bölgesinde yer alıyor ve bir uzay aracının fırlatılışına tanıklık etmek isteyenler için turlar satılmasına rağmen erişimin kısıtlı olduğu bir bölge olarak biliniyor.