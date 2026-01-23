ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yakalamak için düzenlediği operasyonun en kritik ayrıntıları 20 gün sonra ortaya çıktı.

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yakalamak için 3 Ocak’ta düzenlediği operasyonun ayrıntıları, CNN’in 20 gün süren görüntü ve video analizinin ardından netleşti.

Operasyon, Karakas’taki Fort Tiuna askeri üssünde son derece yüksek risk altında gerçekleştirildi.

CNN, görgü tanıklarının paylaştığı 50’den fazla video ve fotoğrafı inceleyerek ABD helikopterlerinin uçuş rotalarını, iniş ve kalkış anlarını saniye saniye yeniden oluşturdu.

Operasyonun en tehlikeli aşamasının, Maduro’nun bulunduğu kompleksin tam ortasına yapılan iniş olduğu tespit edildi.

HAVA SAVUNMASINA BÜYÜK DARBE

Operasyonun ilk aşamasında, 3 Ocak sabahı erken saatlerde ABD güçleri radar, iletişim ve hava savunma sistemlerine yönelik saldırılar düzenledi. Amaç, özel harekat helikopterlerinin güvenli iniş yapabileceği bir alan oluşturmaktı.

ABD Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Generali Dan Caine’e göre, bombardıman uçakları, savaş uçakları ile istihbarat ve gözetleme platformlarının da aralarında bulunduğu 150’den fazla uçak, kara ve denizdeki 20 farklı üsten havalandı.

Yerel saatle 01.30’da, Karakas’ın doğusundaki Higuerote kentinde patlamalar duyuldu.

CNN’in coğrafi konumlandırmasına göre bu saldırılar, Rus yapımı Buk-M2 hava savunma sistemlerinin bulunduğu havaalanını hedef aldı.

FORT TİUNA’YA ALÇAK İRTİFADAN GİRİŞ

Saat 01.58’de iki ABD MH-47 Chinook helikopteri, dar bir vadiden geçerek Fort Tiuna askeri üssüne alçaktan yaklaştı.

Görüntülere göre helikopterler iniş sırasında yerden yoğun ateş altında kaldı.

CNN’e göre ABD askerleri, saat 02.01’de Maduro’nun bulunduğu komplekse ulaştı.

Ardından arama yapıldı ve Maduro yakalandı.

EN TEHLİKELİ AN: İNİŞ VE KALKIŞ

ABD'li yetkililer, helikopterlerin yere indiği ve tekrar havalandığı yaklaşık iki dakikalık sürenin operasyonun en riskli anı olduğunu aktardı. Bu sırada ABD saldırı helikopterleri havadan koruma sağlarken, karşı ateş de devam etti.

Videolarda, ABD’ye ait MH-60 Black Hawk helikopterlerinin 30 mm otomatik toplarla ateş açtığı, Venezuela güçlerinin ise uçaksavar ateşiyle karşılık verdiği görüldü.

MADURO ÇIKARILDI, OPERASYON TAMAMLANDI

Helikopterlerin inişinden 1 dakika 44 saniye sonra kompleksin yakınında toz bulutu yükseldi ve roket ateşi başladı. Ardından Chinook helikopterleri sırayla havalandı.

ABD güçleri, yaklaşık 03.00’ten sonra Karakas’tan ayrıldı. CNN’e göre helikopterler 04.29’da Venezuela hava sahasını tamamen terk etti.

AĞIR KAYIPLAR İDDİASI

ABD yetkilileri operasyonda hiçbir Amerikan askerinin hayatını kaybetmediğini açıkladı. Ancak Venezuela makamları 100, Küba ise 32 güvenlik görevlisinin öldüğünü duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı’nın 23 Aralık tarihli bir belgesinde, operasyonun ciddi riskler barındırdığına dikkat çekilmişti. Ancak söz konusu belge, baskının ardından kamuoyuna açıklandı. Notta, ABD güçlerinin helikopterleri düşürebilecek çok sayıda uçaksavar bataryası da dahil olmak üzere “ciddi bir direnişle” karşılaşmasının beklendiği uyarısı yer aldı.

Başkan Donald Trump, operasyon sonrası düzenlediği basın toplantısında, “Bu, çok kötü sonuçlanabilecek bir saldırıydı. Dün gece çok sayıda insanı kaybedebilirdik” ifadelerini kullandı.

CNN’in analizine ilişkin değerlendirme yapan ABD Güney Komutanlığı ise, Genelkurmay Başkanı Dan Caine’in açıklamalarının dışında ek bir yorum yapmadı.

Operasyonun başarıyla tamamlanmasına rağmen askeri uzman Wes Bryant, ABD askerlerinin karşı karşıya kaldığı riskin büyüklüğüne dikkat çekti. Bryant, operasyonu “zaman ayarlı bir bomba” olarak tanımlayarak, “Egemen bir ülkenin merkezine giriyorsunuz. Aynı şeyin Rusya ya da Çin tarafından ABD başkanına karşı yapıldığını düşünün” dedi.

