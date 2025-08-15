31 ülkeden Netanyahu'ya sert tepki! "Büyük İsrail" sözleri hukuka aykırı

31 Arap ülkesi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreterleri, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun sözde “Büyük İsrail” ile ilgili açıklamalarını güçlü bir şekilde kınadı.

Suriye Devlet Haber Ajansı'ndan edinilen bilgilere göre, Bakanlar, Cuma günü yaptığı ortak açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinin uluslararası meşruiyete ve özellikle güç kullanımını yasaklayan BM Şartı Madde 2/4’e saygılarını yeniden teyit ettiklerini belirterek, “Bu ülkeler, tüm devlet ve halkların güvenlik, istikrar ve kalkınma çıkarlarına hizmet eden, barışı teşvik eden ve kurumsallaştıran politikaları benimseyecektir” ifadelerini kullandı.

FİLİSİTİN'İ ORTADAN KALDIRMA ÇABALARI REDDEDİLDİ

Açıklamada, işgal altındaki Kudüs’ün E1 bölgesinde yerleşim planının onaylanmasının uluslararası hukukun ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Bakanlar, bu adımların Arap ve bölgesel güvenliğe, uluslararası barışa doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.

Ortak açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarının demografik ve coğrafi yapısını değiştirmeye yönelik yasa dışı girişimleri ile bağımsız Filistin devletinin kurulma ihtimalini ortadan kaldırma çabaları kesin bir dille reddedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail’in yayılmacı politikaları, Filistin topraklarını ilhak girişimleri ve özellikle Mescid-i Aksa/El-Harem-i Şerif başta olmak üzere İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlalleri konusunda uluslararası topluma uyarıda bulunuldu.

Bakanlar, özellikle BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ve özellikle ABD’ye, İsrail’in saldırganlık ve ihlallerini durdurmaya zorlamak, Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak ve onların meşru haklarını, başta bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkını elde etmelerini temin etmek ile suçluları hesap vermeye çağırdı.