4 yaşındaki çocuğun yürek burkan ölümü! Babasının gözü önünde üzerine 34 metrelik dal düştü

Kaliforniya’nın San Diego kentinde trajik bir olay yaşandı. Villa La Jolla Parkı’nda oyun oynayan 4 yaşındaki Ronan Kerr'in üzerine 36 metrelik bir okaliptüs dalı düştü. O sırada oğlunu kurtarmak için koşan babası da Ronan ile birlikte ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük çocuk kazadan 7 gün sonra hayatını kaybetti. Babası ise travmatik beyin hasarı, yüz yaralanmaları ve kırık kemiklerle kazadan ağır yaralı olarak kurtuldu.

34 METRELİK DAL 60 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Olayın ardından harekete geçen acılı aile ise San Diego Belediyesi'ne haksız ölüm davası açtı. Dün görülen mahkemede, yaklaşık 34 metrelik dev bir dalın, 60 metre yükseklikten koparak küçük Ronan’ın üzerine düştüğü, babanın çocuklarını korumak için hamle yaptığı ancak Ronan’ı kurtaramadığı belirtildi. Düşen dal, hem küçük çocuğa hem de babasına çarptı.

'GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADI' İDDİASI

Aile, San Diego şehri ve parkın bakımından sorumlu iki belediye görevlisine dava açtı. Dava dilekçesinde, ağacın 'gözle görülür biçimde çürümüş ve bakımsız' olduğu, bu durumun uzun süredir bilindiği ancak gerekli önlemlerin alınmadığı iddia edildi.

"KAÇINILMAZ OLDUĞU AÇIKTI"

Dava dosyasında, "Ağacın dalları büyük, ağır ve açılıydı; eğitimli bir göz için felaketin kaçınılmaz olduğu açıktı" ifadeleri yer aldı.

Belgelerde ayrıca, 1983’ten bu yana San Diego’daki parklarda en az 30 kez ağaçların dallarının düştüğü belirtildi.

Kerr ailesinin avukatları, "San Diego parklarındaki okaliptüs ağaçları yıllardır ciddi bir kamu güvenliği riski oluşturuyor. Şehir yönetiminin denetim ve bakım protokolleri yetersiz kaldı" ifadelerini kullandı.

Acılı aile, benzer bir trajedinin tekrar yaşanmaması için mücadele etmeye kararlı. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.