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48 saati işaret ettiler! Yedi ülkeden Rusya'daki vatandaşlarına kritik uyarı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
48 saati işaret ettiler! Yedi ülkeden Rusya&#039;daki vatandaşlarına kritik uyarı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Başta ABD olmak üzere tam 7 ülkeden peş peşe Rusya'daki vatandaşlarına 'kalabalıktan uzak durun' çağrısı geldi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına 48 saat boyunca Rusya'nın başkenti Moskova'daki kalabalık alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu. Açıklamada, 'aşırılık yanlılarının' buraları hedef alma planları olduğu kaydedildi.

6 ÜLKEDEN AYNI ÇAĞRI GELDİ

ABD'nin açıklamasının ardından 6 ülke daha Moskova'daki vatandaşlarına 'kalabalıktan uzak durma' çağrısında bulundu.

İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği, ABD’nin uyarısını alıntı yaparak internet sayfasında paylaşırken, Almanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Rusya’ya seyahat etmemelerini önerdi.

İsveç, bölgedeki güvenlik durumunun kötüleştiğini iddia ederek Rusya’daki vatandaşlarının uluslararası medya ve büyükelçiliklerden gelen haberleri izlemelerini tavsiye etti.

Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği, 'aşırılıkçı grupların olası saldırılarına ilişkin ortaya çıkan raporlar nedeniyle' Rusya’daki vatandaşlarının dikkatli olmasını istedi.

LETONYA, KANADA VE GÜNEY KORE DE UYARDI

Letonya Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçiliğinin çağrısına atıfta bulunarak Rusya’daki vatandaşlarını uyardı.

Kanada hükümetinin sayfasında da ABD Büyükelçiliğinin açıklaması alıntılanarak vatandaşlarına Rusya’ya seyahat etmekten kaçınma çağrısı yapıldı.

Güney Kore’nin Moskova Büyükelçiliği, ABD’nin tavsiyesine atıfta bulunarak vatandaşlarının yakın gelecekte kalabalık yerlerden kaçınması çağrısında bulundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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