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Rusya-ABD ilişkileri yine gerilecek! Medvedev'den Biden'a ağır hakaret

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rusya-ABD ilişkileri yine gerilecek! Medvedev&#039;den Biden&#039;a ağır hakaret

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Biden'a sosyal medya hesabından hakaret etti.

ABD ve Rusya arasında ilişkiler gergin bir havada seyrederken, yeni bir gelişme yaşandı.

"BİDEN DELİDİR"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından Biden'a hakaret etti. Medvedev, "Biden, kendisini Franklin Delano Roosevelt'le karşılaştırdı. Bu şöyle bir karşılaştırma. Açıkçası onun lehine değil. Birincisi, Roosevelt tekerlekli sandalyede hasta bir adam olmasına rağmen Amerika'yı Buhran'dan kurtardı; Biden ise insanlığı cehenneme sürüklemeyi kafasına koymuş, deli, zihinsel engelli bir bireydir.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'NI BAŞLATMAYA ÇALIŞIYOR"

İkincisi, Roosevelt, aralarında SSCB'nin de bulunduğu müttefikleriyle birlikte barış için savaşıyordu; yine de Biden aktif ve ısrarla Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmaya çalışıyor. Üçüncüsü, Roosevelt faşistlere karşı savaşıyordu ama Biden onlar adına savaşıyor. O ABD'nin yüz karası!"

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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