Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Kasım’da patlak veren ve Fransa’yı yangın yerine çeviren “Sarı Yelekler”in protestosu, hükûmete geri adım attırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önceki gün protestocularla görüşmesini istediği Başbakan Edouard Philippe “Devlet, barışın ve kamu düzeninin garantörüdür. Hiçbir vergi, ulusal birliği tehdit etmemelidir. Akaryakıt vergisi artışı dâhil üç mali tedbiri altı aylığına askıya alıyorum” açıklamasını yaptı. Zamların askıya alınmasıyla birlikte 1 Ocak 2019’dan itibaren asgari ücretin yüzde 3 artacağını da müjdeleyen Başbakan “Üç haftadan fazla bir süredir, on binlerce Fransız, kavşaklarda, gişelerde, alışveriş alanlarında ve birçok şehrin sokaklarında eylem yaparak öfkelerini dile getirdi. Bu öfkeyi görmemek için sağır ya da kör olmamız lazım” ifadelerini kullandı. Başbakan ayrıca üç ay boyunca elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışların da dondurulduğunu söyledi.



DÖRT KİŞİ ÖLDÜ

Başbakan “Hareketin başlangıcından beri 4 vatandaşımız öldü. Yüz polis ve yüzlerce vatandaş yaralandı. Tehditler ve hakaretler havada uçtu. Bu olaylar bize yakışmıyor. Şiddet durmak zorunda” dedi. Kasım ayı ortasından bu yana Fransa’da yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı kitlesel protestolar ve gösteriler yapılmıştı. Cumartesi günü Paris’teki protestolar, göstericilerle polis arasındaki çatışma ve ayaklanmalara sahne olmuş, araçlar yakılmış iş yerleri tahrip edilmişti.

POLİSE ÖZEL PRİM

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, polislerle bir araya geldiği yemekte protestolarda görevli polislere özel prim ödeyeceklerini duyurdu. Geçen cumartesi Paris’te düzenlenen gösterilerde güvenliği sağlamak için yaklaşık 5 bin ve ülke genelinde binlerce polis görev yapmıştı. Araçların, kafelerin ve tarihî mekânların ateşe verildiği eylemler, 1968 öğrenci ayaklanmasından bu yana görülen en şiddetli eylemlerden biri olarak tarihe geçti.