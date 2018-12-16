Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıkıma engel olmak amacıyla evin çevresinde çadırlar kurarak nöbet tutan Emari Filistin Mülteci kampı sakinleriyle buldozerler eşliğinde gelen İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. Nöbet tutan aktivistlere müdahale ettikten sonra yaklaşık 150 Filistinliyi bir statta alıkoyan İsrail askerleri, 4 katlı evi patlayıcılarla yıktı. Evi yıkılan Latife Ebu Hamid, “İrademizi kıramayacaklar, binayı yeniden yapacağız” dedi. İsrail Yüksek Mahkemesi, Emari Kampı’na baskın düzenleyen İsrail askerlerinden birini öldürmekle suçladığı İslam Ebu Hamid’in evinin yıkılmasına karar vermişti. Bir oğlu 1994 yılında İsrail askerlerince şehit edilen Latife Ebu Hamid’in 5 oğlu ise ömür boyu hapis cezasıyla İsrail’deki cezaevlerinde tutuluyor.