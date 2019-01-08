Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan mahkemesi, geçen yıl mayıs ayında Pazarkule sınır kapısında kepçe operatörlüğü yaparken yanlışlıkla Yunan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınarak hapis cezasına çarptırılan Edirne Belediyesi işçisi Musa Alerik’in beraatına karar verdi.

Edirne Belediyesinin, Alerik’e verilen hapis cezasının kaldırılması ve Yunanistan’ın el koyduğu kepçenin iadesi için açtığı dava Orestiada Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Ayhan Özer ve Makine Teknikeri Hasan Şahin’i dinleyen mahkeme, işçi Alerik’in beraatına ve el konulan kepçenin iadesine hükmetti.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda su kuyusu çalışması kapsamında, gümrüklü sahada iş makinesiyle çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçen belediye işçisi Musa Alerik, Yunan askerlerince gözaltına alınmıştı.

Alerik, Orestiada mahkemesince Yunanistan'a yasa dışı giriş yapmaktan suçlu bulunarak, 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 avro para cezasına mahkum edilmişti. Mahkeme, işçinin yanında, gözaltına alındığı sırada kullandığı iş makinesinin aidiyetiyle ilgili belge bulunmaması nedeniyle araca el konulmasını da kararlaştırmıştı.

"Operatörden sonra kepçeyi de kurtardık"



Edirne Belediyesi, operatör Musa Alerik'in kullandığı iş makinesinin iade edilmesi için Yunanistan'da açtığı davayı kazandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yunanistan'ın Orestiada kentinde bugün görülen mahkemenin Edirne Belediyesi lehine sonuçlandığını söyledi.

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kepçe operatörü Musa Alerik'in ardından kepçeyi de geri aldıklarını ifade etti.

Belediyenin haklılığının mahkeme tarafından ortaya konduğunu dile getiren Gürkan, şöyle devam etti:

"2018'in mayıs ayında Pazarkule Sınır Kapısı'nda Edirne Belediyesi tarafından yapılan içme suyu çalışması sırasında bir kepçemiz Yunanlıların iddialarına göre sınırı aşmış ve kepçe operatörümüz Musa Alerik gözaltına alınıp tutuklanmış ve kepçeye de el konulmuştu. Ardından Musa Alerik çıkarıldığı mahkemede para cezası almış ve serbest bırakılmıştı. Ancak kepçe iade edilmemişti. Bizde Edirne Belediyesi olarak Yunan mahkemelerine dava açtık. Mahkeme Edirne Belediyesine ait kepçenin iade edilmesine karar verdi. Böylede operatörden sonra kepçeyi de kurtarmış olduk. Sorunlar mahkeme kararıyla çözüldü ve Edirne Belediyesinin haklılığı ortaya çıktı. Biz kepçenin sınırı geçmediğini, tampon bölgede tutuklandığını söylemiştik. Mahkeme de bunu doğru bularak bizim lehimize karar verdi."

Olay

Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü işçisi Musa Alerik, kullandığı kepçeyle Türkiye-Yunanistan sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle Yunan askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

4 Mayıs 2018 tarihinde Yunanistan'ın Orestiada şehrinde görülen mahkemede kepçe operatörü Musa Alerik'in serbest bırakılmasına, kepçenin ise Edirne Belediyesine iade edilmemesine karar verilmişti. Mahkemenin kararının ardından Alerik, 5 Mayıs 2018 günü Pazarkule Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye iade edilmişti.