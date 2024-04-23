6 Şubat depremleri tasviri Türk doktora öğrencisine birincilik getirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısı yüreklerde tazeliğini koruyor. ABD'de doktora eğitimine devam eden Türk öğrenci Sena Karataş Öztürk, yaptığı deprem tasviriyle "mükemmellik" ödülüne layık görüldü.

Türkiye 06 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremle sarsıldı. Depremde 11 ilde 53 bin vatandaşımız hayatını kaybederken, felaketin acısı yüreklerde tazeliğini koruyor. ABD'de doktora çalışmalarına devam eden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) burslusu Sena Karataş Öztürk, yaptığı deprem tasviriyle "mükemmellik" ödülünü kazandı.

DEPREM TASVİRİYLE ÖDÜL KAZANDI

Kahramanmaraşlı depremzedeleri tasvir ettiği "Devastation" (Yıkım) adlı yağlı boya çalışması hazırlayan Öztürk "Görsel Sanatlarda Mükemmellik ve Başarı" ödülüne layık görüldü. Öztürk'e, 3 farklı çalışması arasından aday gösterilerek birinci seçilen eserinin ödülü, Dekan Mark Riley ve Profesör-Sanatçı Carrie Ann Baade tarafından takdim edildi.

Öztürk, tablosunda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde yaşanan yıkımı ve harabeye dönmüş yaşam alanlarını tasvir ettiğini belirtti.

Öztürk, "Depreminin ikinci günü, içimi daraltan duygularla televizyon karşısında çaresiz beklerken, sanatçı hassasiyetimle bir anda Devastation eserimi çizmeye başladım." dedi.

Sena Karataş Öztürk, "Eşimin Kahramanmaraşlı olması, akrabalarımızın bir depremden kaçıp gittikleri yerde ikincisine yakalanmaları, yakın kayıplarımız, yıkımlarımız ve ülke olarak yaşadığımız derin üzüntü, beni bu eseri üretmeye itti." diye konuştu.

ÖDÜLÜ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığının bursuyla ABD'de sanat eğitimi alan Öztürk, mükemmellik ödülüne layık görülen eseri için verilen 500 dolar değerindeki parayı da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi mağdurları için bağışladığını belirtti.

Sanat öğrencisi Öztürk, "Eseri yaparken, depremzedelere faydalı olabilmesini çok istemiştim. Bu vesileyle bu yıl, eserimin ödül parası olan 500 doları (yaklaşık 16 bin TL), depremzedelere yollayacağım." diye konuştu.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı New York Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Şamil Öçal da "Burslu bir öğrencimizin böylesine prestijli bir ödülü ikinci defa alıyor olmasının yanında, işlediği konu ve ödülünü bağışlama kararı da, sahip olduğu milli ve insani hassasiyetleri ortaya koyması bakımından, bizi ayrıca memnun etti." ifadelerine yer verdi.

Türk öğrenci, iki yıl önce de aynı ödülü, 1878'den bu yana Amerikan tarihini simgeleyen Connecticut eyaletindeki "Fox Hill Tower" isimli kuleyi resmettiği çalışmasıyla almış, bu eseri üniversitenin onur koleksiyonunda 1 yıl boyunca sergilenmişti.

Marmara Üniversitesi Sanat Eğitimi bölümünden mezun olduktan sonra MEB bursu ile ABD'ye yüksek lisans ve doktora eğitimi için gönderilen Sena Karataş Öztürk, 2018'de yüksek lisans eğitimi sırasında, Alabama Sanat Eğitimi Derneği tarafından da ödüle layık görülmüştü.