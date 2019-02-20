Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde geçen hafta kırk dört askerin hayatını kaybettiği, yirmisinin de yaralandığı saldırının ardından gerilim tırmanıyor. Önceki gün güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çatışma çıktı. Dört asker, bir polis ve üç direnişçi ile bir sivilin öldüğü çatışmanın ardından bölge genelinde, Hindistan aleyhtarı gösteriler düzenlendi. Protestocuların çektiği videolarda Keşmirli öğrencilerin Hindu milliyetçisi gruplar tarafından dövüldüğü, kolej ve üniversitelerden ayrılmalarının istendiği görülüyor. Ambala şehrinde ise üç yüz kadar Keşmirli öğrencinin, Hindular tarafından yatakhanelerden çıkarıldığı belirtiliyor. Keşmirli öğrenciler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin iktidardaki Hindu milliyetçisi partisinin, bu sene yapılacak genel seçimlerden önce Müslüman aleyhtarlığını ateşlediğini savunuyor. Uluslararası Af Örgütü’nün Hindistan biriminin başkanı Aakar Patel “Tehlikeli bir andayız, yetkililer hukukun üstünlüğünü savunmak için her şeyi yapmalı” diye konuştu.

TİCARETE DE SIÇRADI

Öte yandan Hint şirketleri, Pakistan’dan aldıkları çimentoyu taşıyan tırların ve yük gemilerinin geri çağrılmasını istedi. Bütün Pakistan Meyve ve Sebze İhracatçıları, İthalatçıları ve Tüccarları Birliğinden de Hindistan’a satış yapmama açıklaması geldi. Birlik Genel Sekreteri Vahid Ahmed “Hindistan’a yaptığımız kuru hurma satışlarını durdurduk. Genellikle dinî törenler ve düğünlerde talep edilen kuru hurma satışımız yıllık 145 milyon doları buluyordu ancak son yaşanların ardından bu ihracatı gerçekleştirmemiz mümkün gözükmüyor” dedi.

SELMAN ARA BULUCU OLACAK

Öte yandan Pakistan’dan başlayarak Hindistan ve Çin’i de kapsayan Asya turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Asya turunun ilk durağı Pakistan’ın ardından Hindistan’a gitti. Suudi Arabistan’dan yapılan açıklamada, Prens Selman’ın amacının iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak olduğu belirtildi.

PAKİSTAN KARŞILIĞINI VERİR

Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir meselesinin Afganistan’da olduğu gibi diyalogla çözülebileceğini kaydetti. Ulusa sesleniş konuşması yapan Han, Hindistan’ın herhangi bir soruşturma yapmadan Pakistan’ı suçladığını söyleyen Başbakan Han “Hindistan bu saldırının bize nasıl bir faydası olacağını düşünmeden Pakistan’ı suçladı. Pakistan’ın son on beş senesini terörle mücadeleye harcadı ve böyle bir saldırıdan menfaat ummaz. Hindistan geçmişte mi yaşamak istiyor? Biz istikrar istiyoruz. Yeni Pakistan, yeni bir zihniyete sahip” dedi. Hindistan medyasında yer alan “Pakistan’dan intikam alınmalı” içerikli haberlere de cevap veren Han, Hindistan’ı yeniden diyaloğa davet ederek, şunları söyledi: Hindistan’la terörizmi konuşmak için görüşmeye hazırız. Terör, bölgemizin en büyük meseleyi ve bunu çözmek istiyoruz. Hindistan medyasında Pakistan’dan intikam alınması yönünde haberler görüyorum. Hindistan savaş mı başlatmak istiyor? Bu hiçbir zaman başarılı bir çözüm olmadı. Eğer Pakistan’a böyle bir saldırı yapılırsa biz de karşılık veririz. Savaşı başlatmak elimizde ancak sonlandırmak hiçbirimizin elinde değil. Keşmir meselesi de Afganistan’da olduğu gibi ancak diyalogla çözülebilir.