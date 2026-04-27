ABD’de yaşayan 24 yaşındaki Jennifer Broyden, bağışıklık sisteminin kas ve cilt dokusuna saldırdığı dermatomiyozit hastalığı nedeniyle güneş ışığına karşı ekstrem bir hassasiyet yaşıyor. Güneşle birkaç saniyelik temasında kalp çarpıntısı, mide bulantısı, baş dönmesi ve vücudunda döküntüler oluşan genç kadın, şimdi evdeki pencere kenarlarından bile uzak duruyor.

ABD'de yaşayan 24 yaşındaki Jennifer Broyden'ın 2021 yılında başlayan sağlık sorunları, başlangıçta doktorlar tarafından stres kaynaklı görülse de zamanla şiddetlendi. Dinmeyen baş ağrısı, mide bulantısı ve kalp çarpıntısı şikayetlerine vücudundaki döküntüler de eklenen genç kadın soluğu yeniden hastanede aldı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, SAĞLIKLI KAS VE CİLT DOKUSUNA SALDIRIYOR

Yapılan tetkikler sonucunda genç kadına nadir bir hastalık olan dermatomiyozit teşhisi konuldu. Doktorların aktardığına göre, bağışıklık sisteminin sağlıklı kas ve cilt dokusuna saldırması sonucu oluşan dermatomiyozit, iltihaplı bir kas romatizması türü. Nadir görülen bu otoimmün hastalık, özellikle omuz, kalça ve boyun gibi büyük kas gruplarında ciddi güçsüzlük ve deride karakteristik döküntülerle kendini gösteriyor.

Güneşle temas ettiğinde cildinde yanma ve kabarma meydana gelen genç kadın, aynı zamanda mide bulantısı, kalp çarpıntısı ve bitkinlik gibi sistemik reaksiyonlarla da mücadele ediyor.

'KORUYUCU KALKAN' İLE GEZİYOR

Günlük hayatını sürdürebilmek için adeta 'koruyucu bir kalkan' ile gezen Broyden, ancak yüksek faktörlü kremler, UV korumalı kıyafetler, eldiven ve şapkalarla dışarı çıkabiliyor. Özellikle yaz aylarında evden zorunda olmadıkça ayrılmayan Jennifer, ev içindeki pencere kenarlarından bile kaçınmak zorunda kalıyor.

Hastalığın etkisiyle kariyer yolculuğunu ve sosyal aktivitelerini değiştiren genç kadın, güneşten korunabilmek adına 2025 yılındaki düğününü dahi tamamen kapalı bir mekanda gerçekleştirdi.

Tüm bu zorlayıcı kısıtlamalara rağmen Jennifer, hastalığıyla barışık bir hayat sürmeyi öğrendiğini ifade ediyor. Hayata bakış açısının ve önceliklerinin değiştiğini belirten Broyden, artık en büyük motivasyonunun sevdikleriyle birlikte sağlıklı bir şekilde var olabilmek olduğunu vurguluyor. Deneyimlerini paylaşarak benzer durumdaki insanlara ilham vermeyi sürdüren genç kadın, koruyucu önlemlerle hayatın tadını çıkarmaya devam ediyor.

