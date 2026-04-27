ABD merkezli haber sitesi Axios’un aktardığına göre İran, Hürmüz Boğazı’nın açılması ve savaşın sona ermesi için ABD’ye yeni bir teklif sundu. Pakistanlı arabulucular aracılığıyla gönderilen mesajda nükleer müzakerelerin daha sonraya bırakılması önerildi.

ABD’li yetkililer ve kaynaklara göre, İran yönetimi içindeki görüş ayrılıkları nedeniyle nükleer tavizler konusunda ilerleme sağlanamazken, Tahran daha hızlı sonuç alınabilecek bir yol olarak nükleer başlığı geçici olarak gündem dışı bırakmayı teklif etti.

NÜKLEER MÜZAKERELERİ ATLAMAYI TEKLİF ETTİLER

İran’ın önerisi, öncelikle Hürmüz Boğazı’ndaki krizin çözülmesini ve ABD’nin deniz ablukasının kaldırılmasını hedefliyor. Buna göre taraflar uzun süreli bir ateşkes ya da kalıcı barış konusunda anlaşabilir, nükleer müzakereler ise bu aşamadan sonra başlatılabilir. Ancak bu yaklaşımın, ABD Başkanı Trump’ın İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu ortadan kaldırma ve zenginleştirme faaliyetlerini durdurma hedefleri açısından pazarlık gücünü zayıflatabileceği değerlendiriliyor.

İrandan Washingtona kırmızı çizgi mektubu: Hürmüz için yeni teklifle geldiler

İRAN'DAN ABD'YE "KIRMIZI ÇİZGİ" MEKTUBU

Öte yandan İran basınının aktardığına göre, Arakçi’nin resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İslamabad’daki temasları sırasında, Tahran’ın ABD’nin talepleri karşısında kabul etmeyeceği hususlara ilişkin mesajlarının Pakistan aracılığıyla Washington’a iletildiği bildirildi.

Bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberde, söz konusu mesajların İran’ın nükleer konular ve Hürmüz Boğazı dahil bazı "kırmızı çizgilerine" ilişkin olduğu, temasların doğrudan müzakere niteliği taşımadığı ve arabuluculuk çerçevesinde bölgesel durumun netleştirilmesine yönelik İran tarafından başlatılan girişim kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Arakçi’nin belirlenen kırmızı çizgiler çerçevesinde ve Dışişleri Bakanlığı’nın diplomatik görevleri doğrultusunda hareket ettiği vurgulandı.

İrandan Washingtona kırmızı çizgi mektubu: Hürmüz için yeni teklifle geldiler

DİPLOMATİK KRİZ DERİNLEŞİYOR

Buna karşılık Trump’ın ulusal güvenlik ekibiyle bugün bir Durum Odası toplantısı yapması beklenirken, müzakerelerdeki çıkmaz ve muhtemel adımların ele alınacağı belirtiliyor. Trump, deniz ablukasının sürdürülmesinden yana olduğunu ifade ederek bunun İran’ı kısa sürede geri adım atmaya zorlayabileceğini savunmuştu. Hafta sonu ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin temaslarından sonuç alınamaması, diplomatik krizi derinleştirdi.

Pakistan üzerinden ABD’ye iletilen teklifin Beyaz Saray tarafından alındığı, ancak Washington’ın öneriyi değerlendirmeye ne kadar istekli olduğunun belirsiz olduğu ifade ediliyor. Taraflar arasındaki görüş ayrılıkları sürerken, sürecin nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor.

