ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda sunucunun silahlı saldırıda gözaltına alınan şüpheli Cole Tomas Allen'in kendisi hakkındaki iddialarını okumasının ardından tepki gösterdi. Trump, "O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, verdiği röportajda Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisi ve yönetimine karşı saldırı düzenleyen zanlının iddialarını okuyan sunucuya tepki gösterdi.

"BEN TECAVÜZCÜ DEĞİLİM"

CBS televizyonu sunucusu Norah O'Donnell'ın Cole Tomas Allen tarafından yazılan, "tecavüzcü, pedofili" gibi ithamların yer aldığı notları okuması üzerine Trump​​​​​​​, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim." karşılığını verdi.

"UTANMALISIN"

Trump, zanlının kendisi hakkındaki söz konusu ifadeleri "hasta bir insanın saçmalıkları" olarak değerlendirirken, sunucuya bu ifadeleri okuduğu için "utanması gerektiğini" söyledi.

"SİZ KORKUNÇ İNSANLARSINIZ"

Röportajın devamında sunucuya, "O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız." diyen Trump, söz konusu iddiaların kendisiyle uzaktan yakından ilgisi olmadığınının altını çizdi.

Program sunucusu, röportajın bir bölümünde zanlı Allen'in notlarında yer alan "Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin işlediği suçlarla ellerimi kirletmesine izin vermeyeceğim." ifadelerine yer vermişti.

