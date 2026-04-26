Suikast girişiminden sadece 30 dakika sonra Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçen Başkan Trump, saldırganın birden fazla silahla güvenlik kordonunu yarıp geçtiğini açıkladı.

Suikast girişiminin ardından saniyeler içinde tahliye edilen ve soluğu Beyaz Saray Basın Brifing Odası’nda alan Donald Trump, saldırıya dair detayları paylaştı.

Trump saldırı sonrası ilk kez konuştu: Saldırganın nereden geldiğini biliyoruz

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Gizli servis ve kuvvetlerimiz harekete geçti. Bu etkinlik ifade özgürlüğüne adanmış bir etkinlikti ve hem iki partiden hem de basın mensuplarından insanları bir araya getirmesi gereken bir etkinlikti ki bir açıdan da getirdi. Çünkü odaya baktığım zaman bir arada bir oda görmüştüm. Oldukça güzel bir görüntüydü. Bir adam birden fazla silahla birlikte güvenlik noktalarından koşarak geçiyordu ve oldukça cesur, gizli servis ajanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu görüntüleri paylaştım. Şu ana kadar görmüş olmanız lazım Truth Social üzerinden ve birçok platformdan. Bir videoda bu kişinin anayasaya saldıran kişinin saldırısını görüyoruz hem de gizli servisin hem de kuvvetlerimizin ne kadar hızlı bir şekilde harekete geçtiğini görüyorsunuz.

"AJAN ÇOK YAKINDAN, GÜÇLÜ BİR SİLAHLA VURULDU"

Bir polis, bir görevli vuruldu ve oldukça iyi bir çelik yelek giydiği için durumu iyi. Çok yakından oldukça güçlü bir silahla vurulmuştu. Ve çelik yelek görevini yaptı. Kendisiyle konuştum, iyi bir durumda. Ve oldukça motivasyonu da yerinde kendisine onu sevdiğimizi saygı duyduğumuzu söyledim ve oldukça gururlu bir insan yaptığından gurur duyan bir gizli servis ajanı ve tüm durumlara göz attık bu gece gerçekleşen ve şunu söyleyebilirim: Çok da güvenli bir bina değilmiş. Bunu söylemek istemiyordum ama işte bu yüzden Beyaz Saray'da planladığımız değişikliklerin gerçekleşmesi gerekiyor.

"KENDİ BALO SALONUMUZA İHTİYACIMIZ VAR"

Çok daha büyük bir oda ve çok daha güvenli balo odasına bu yüzden ihtiyacımız var. Bu yüzden ordu bunu talep ediyor, gizli servis bunu talep ediyor. Balo Odası'nı 150 yıldır farklı sebeplerden isteniyordu zaten ama bugünkü sebep biraz farklı. Çünkü bugün kimsenin daha önceden görmediği seviyede güvenliğe ihtiyacımız olduğunu gördük. Ama çok büyük bir minnettarlığa sahibim. Washington D.C. polisi ve başkanıyla konuştum. Kolluk görevlileri çok önemli bir görev gerçekleştiriyor. Aynı zamanda gerçekleşenleri onların bakış açısından da değerlendireceğiz. Ama tam olarak gerektiği gibi harekete geçtiler. Saldırganı farklı konumlardan görebiliyordunuz ama aynı zamanda saldırganın tamamen etkisiz hale getirildiğini de görebiliyorsunuz.

"FARKLILIKLARIMIZI BARIŞÇIL BİR ŞEKİLDE ÇÖZMELİYİZ"

Bu geçtiğimiz yıllarda Cumhuriyetimizin bir suikast tarafından ilk defa uğradığı saldırı değil. İki sene önce de Florida'da Palm Beach'te neler olduğunu hepiniz gördünüz. Çok yakındı. Ve yine kolluk kuvvetleri tarafından oldukça başarılı bir araştırma gerçekleştirilmişti. Farklılıklarımızı barışçıl bir şekilde çözmeliyiz, bunu söylemek istiyorum. Cumhuriyetçiler, bağımsızlar, demokratlar, muhafazakarlar, liberaller, ilericiler... Bu kelimeler birbirinin yerine kullanılabilecek belki de kelimeler olmaya başladı. Özellikle de odadakiler için rekor seviyede insan katılıyordu bu etkinliğe ve bir araya gelirken insanlar gerçekten büyük bir sevgiyle hareket ediyordu. Çok etkilenmiştim bu durumdan.

"SALDIRGAN KALİFORNİYA’DAN, OLDUKÇA HASTA BİR İNSAN"

First Lady ve ben hızlı bir şekilde bizimle çok iyi bir şekilde ilgilenildi. Sahneden hızlıca alındık. Başkan Yardımcısı J.D. Vance de buradaydı. Benzer şekilde çok güzel bir şekilde ilgilenildi durumla. Çok hızlı bir şekilde harekete geçirildi. Kolluk görevlileri ve özellikle de gizli servis. Ama Marco da aynı şekilde bu arada. Pete de oradaydı. Pete'in yardıma ihtiyacı yoktu tabii. Kimsenin yardım etmesini istemedi ama onunla da ilgilenildi. Çok da etkilendiğini söyledi Pete de. Bu yüzden birkaç şey söylenmesini isteyeceğim. Şimdi saldırgan yakalandı. Kaliforniya'da yaşadığını öğrendik. Oldukça hasta bir insan ve buna benzer şeylerin bir daha gerçekleşmesini istemiyoruz."

"TEPSİ DÜŞTÜ SANDIM"

Beyaz Saray’daki basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, saldırı anına dair şunları aktardı:

"Çok şaşırtıcı bir şey böyle bir şeyin gerçekleşmesi. Başıma daha önce de geldi, hissettikleriniz hiçbir zaman değişmiyor. Yan yana oturuyorduk, Melania yanımdaydı ve bir ses duydum. Bunun bir tepsi olduğunu düşündüm. Bir tepsinin yere düştüğünü sandım. Birçok kez duydum bu sesi ve oldukça da yüksek sesti. Çok da uzaktan geldi ses. Ve çok uzakta gerçekleşse de silah sesiymiş aslında. Melania da oldukça farkındaydı neler olduğunun. 'Kötü bir ses' dedi bana ve hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaştırıldık. Saniyeler sürdü odadan çıkarılmamız. Devam etmek istedik çünkü bu hastaların hayatımızın akışını değiştirmesine izin vermek istemiyorum.

"SUİKASTÇILAR EN ETKİLİ İNSANLARIN PEŞİNDEN GİDER"

"Neden bu olaylar sürekli sizin başınıza geliyor?" sorusuna Trump’tan tarihi figürlere atıfta bulunan iddialı bir cevap geldi:

"Suikastlar üzerine kafa yordum ve en etkili suikastçılar Abraham Lincoln'u hedef almıştı. En etkin insanları, en çok iş yapan, en büyük etkiye sahip olan insanların peşinden gidiyorlar hep. Çok bir şey yapmayan insanların peşinden gitmiyorlar. Bunun bana büyük bir onur olduğunu söylemek istemiyorum ama bu ülkeyi yönetmeye başladığımızda herkes bize gülüyordu, bunu değiştirdik. Artık en aranan ülkelerden biriyiz ve birçok insan bundan mutlu değil. Sanırım cevabım bu.

"SALDIRGAN ODAYA ÇOK UZAKTI, İLK HATTA DURDURULDU"

Güvenlik zafiyeti soruları üzerine ise Trump şu açıklamayı yaptı:

"Hayır, ne olursa olsun kapalı alanlarda etkinlik yapmaya devam edeceğiz. Oda oldukça güvenliydi. Saldırgan oldukça uzak bir noktadan koşmaya başladı, odaya çok uzaktı. Gerçekten çok hızlı koşuyordu. Ama kolluk kuvvetlerinin cevap süresi de çok hızlıydı. Oraya geldikleri an silahlarını çıkardılar ve ateş ettiler. Çok etkileyiciydi. Herhangi bir ön tehdit bildirimi olmamıştı. Odanın dört bir tarafında kaynaklar ve insanlar vardı. Kat etmesi gereken uzun bir yol vardı ve ilk hatta durduruldu. FBI bölgede. Tüm balistik unsurlar inceleniyor. Bu olayın arka planını araştıracağız; yalnız kurt mu yoksa arkasında başka bir durum mu var öğreneceğiz. Umarız önümüzdeki 30 gün içerisinde bu etkinliği yeniden gerçekleştireceğiz. Konuşmaya hazırdım. Ekibime 'bu hayatımda yapacağım en uygunsuz konuşma olacak' demiştim. Bir sonraki konuşmamda daha sıkıcı konuşabilirim."

YALNIZ KURT SALDIRISI!

Saldırganın içeri sızma girişimiyle ilgili güvenlik detaylarını paylaşan Trump, Gizli Servis'in bu kez hiçbir açık vermediğine vurgu yaptı:

"Saldırgan çok hızlıydı, tam hızla koşuyordu ama etkisiz hale getirdiler. Balo odasına yakın bile değildi, kapılar kapalıydı. Eğer odalar açık olmasaydı etkinliği hemen gerçekleştirebilirdik. Benim şikayetçi olmama gerek yok. Eğer işlerini yapmasalardı burada bunu konuşurdum. Bu benim hayatım. Etkili bir insan olduğunuz zaman sizi hedef alıyorlar."

SALDIRININ ARKASINDA İRAN MI VAR?

Saldırının arkasında İran veya başka bir güç olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama çok şey öğreneceğiz" cevabını veren Trump, saldırganın profilini şöyle anlattı:

"Kendisi deli, hasta bir insan. Anladığım kadarıyla bu bir 'yalnız kurt' saldırısı. Bu insanların müebbet cezası alması gerekiyor. Eğer 10-15 sene verirseniz, hapisten çıktıktan sonra yine insanları hedef alacaklardır. Yarın bu saate kalmadan birçok detay öğreneceksiniz.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Trump,saldırıyı gerçekleştiren kişinin 31 yaşındaki Kaliforniyalı öğretmen Cole Allen olduğunu açıkladı. Şüphelinin olay sırasında bir av tüfeği, bir tabanca ve çok sayıda bıçak taşıdığı da tespit edildi.

"BAŞKANLARIN YÜZDE 8’İNE SALDIRI DÜZENLENİYOR"

Bizimkisi tehlikeli bir iş. Tıpkı yarış pilotları veya boğa sporu yapanlar gibi. Ama başkanlara baktığınız zaman durum daha ciddi; tüm başkanların yüzde 5,8'i hayatını kaybetmiş, yüzde 8'ine de saldırı düzenlenmiş. Bu yüzden oldukça tehlikeli bir iş bu. Marco Rubio bunu bana önceden söyleseydi belki de seçimlere katılmazdım! Ama ben burada bir iş yapmak için varım ve bu tehlikeler işin bir parçası."

Ayrıca geçmişteki saldırıları hatırlatan Trump, koruması David’e de teşekkür etmeyi ihmal etmedi:

"Butler'daki olaydan (Pensilvanya saldırısı) çok daha başarılı bir müdahale izledik. Butler'da keskin nişancımız David —seni çok seviyorum David— 4.2 saniye içinde saldırganı alnından vurmuştu. Eğer onu vurmasaydı birçok kişi ölürdü. Orada bir zayıf nokta vardı ama bu gece her şey tamamen kontrol altındaydı."

"BAŞARISIZ BAŞKANLARA SUİKAST DÜZENLENMEZ"

Hiçbir ülke dokunulmaz değil. Eğer ticarette ve askeri konularda dünyayı sömürenlere karşı durmasaydım, herkesin bizi istismar etmesine izin verseydim hedef olmazdım. Ama şu an dünyanın bir numarasıyız. İlk dönemimde Obama'nın nükleer anlaşmasını iptal ettim, nükleer tesisleri hedef aldık. Bunları yaptığınız zaman bir hedef haline geliyorsunuz. Bundan onur duyuyorum; hiçbir şey yapmayan, başarısız başkanların başına böyle şeyler gelmiyor.

Melania 'Tehlikeli bir iştesin' diyor bana. Onun için de tehlikeli bir durum bu ama ülkemizi çok seviyor. Korkmuyorum, ülkem için bunları göze alıyorum.

Beyaz Saray Muhabirler Derneği Yemeği'ndeki silahlı saldırının şüphelisi, California Torrance'dan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olarak tespit edildi. 2017 yılında Cal Tech'ten mühendislik derecesiyle mezun oldu ve 2025'te bilgisayar bilimi alanında yüksek lisans kazandı.

"SALDIRGAN ÇOK ZEKİ"

Bu insanlar dahi seviyesinde IQ'lara sahip ama deliler. En iyi önlemi alsanız da sorun çıkarabiliyorlar. Bu adam 50 yard uzaklıktan koşmaya başladı, o kadar hızlıydı ki kamerada bile gözükmüyordu. Gizli Servis silahlarını o kadar hızlı çekti ki film kahramanları gibi gözüküyorlardı. Gerçekten nasıl etkisiz hale getirdiler, çok etkilendim.

"İRAN’DAKİ SAVAŞI KAZANIYORUZ"

Trump, saldırının arkasında İran olup olmadığı sorusuna kesin bir cevap vermese de şu mesajı verdi:

"İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz. Eğer sahip olsalardı şu an yaşadıklarımız yanında kum tanesi kalırdı. Biz İran'daki savaşı kazanıyoruz. Saldırganın bununla bir ilgisi var mı bilmiyorum, sanmıyorum da ama bildiğimiz kadarıyla iyi bir iş çıkarmaya devam edeceğiz."

30 GÜN İÇİNDE "DAHA GÜVENLİ" YEMEK

Basın toplantısını teşekkür ederek bitiren Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nin akıbetine dair son noktayı koydu:

"Smokin giymiş, güzel elbiseli insanlar görüyorum... Bu etkinliği yeniden gerçekleştireceğiz. Çok daha güvenli ve çok daha iyi bir şekilde yapacağız. Yarın görüşürüz"

