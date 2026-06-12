İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların hesaplarındaki para trafiği, MASAK tarafından hazırlanan analiz raporlarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terörizmin finansmanı faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yeni çalışma yapıldı.

DEAŞ terör örgütüne para toplayarak fon sağladığı yönünde bilgiler elde edilen şüpheli kişilere yönelik Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporlarından yola çıkan polis, söz konusu kişilere ait hesapları incelemeye aldı.

TUTARLAR DİKKAT ÇEKTİ

Takibe alınan şüphelilerin para transfer işlemlerini "insani yardım" izlenimi verdiği, birçoğunun herhangi bir sivil toplum kuruluşlarında üyelik kaydının bulunmadığı, adli işlem kaydı olan birçok şahısla para transferlerinin bulunduğu, işlem açıklamalarında "yardım, ihtiyaç sahibi abla için, kira yardımı, ihtiyaç, v.b." ibarelerin yer aldığı, hesaplarına gelen/giden tutarların büyüklüğü göz önüne alındığında söz konusu işlemlerin dikkat çekici olduğu tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimlik bilgileri ve hesap kayıtları tek tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyon başlatıldı. Kent genelinde birçok adrese düzenlenen zincirleme operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda ise 2’si kurusıkı olmak üzere 3 kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici ve delici alet ile dijital materyaller ele geçirildi.

Örgütü fonlanmakla suçlanan 8 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul TEM Şube’ye götürüldü. Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası