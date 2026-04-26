Suikast girişimi sonrası güvenlik protokollerini topa tutan Trump, Beyaz Saray yerleşkesi için yeni talimatını duyurdu.

Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'ndeki suikast girişiminden sağ kurtulan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yeni kararını duyurdu.

"BALO SALONU OLSAYDI BU OLAY YAŞANMAZDI"

Yaşanan dehşeti, Beyaz Saray yerleşkesine inşa ettirdiği tartışmalı "süper korunaklı balo salonu" projesi için bir gerekçe olarak sunan Trump, inşaatın hızlandırılması talimatını verdi.

Washington Hilton gibi dış mekanların artık güvenli olmadığını da ileri süren ABD Başkanı şunları dedi:

"Geçtiğimiz gece yaşananlar ordumuzun, Gizli Servis'in ve son 150 yıldır görev yapan tüm başkanların neden Beyaz Saray yerleşkesinde büyük, güvenli ve korunaklı bir balo salonu inşa edilmesini talep ettiklerinin açık bir göstergesidir. Bu olay, askeri düzeyde gizliliğe sahip balo salonu mevcut olsaydı asla yaşanmazdı."

Yeni projenin sadece lüks bir mekan değil, adeta bir sığınak olduğunu ima eden Trump, salonun "dünyanın en güvenli binası" olan Beyaz Saray'ın kapıları ardında yer alacağını hatırlattı:

"Estetik duruşu ne kadar göz alıcı olsa da, yapı en ileri seviye güvenlik protokolleriyle donatıldı. Mimari tasarımda, yetkisiz kişilerin sızabileceği tüm boşluklar kapatılarak üst katlarda tam koruma kalkanı oluşturuldu"

İnşaat projesine karşı açılan davaları "saçma" olarak nitelendiren Trump, davayı açan sivil vatandaşı hedef alarak yargıya "davayı düşürün" çağrısında bulundu:

"Bu dava, köpeğini gezdiren bir kadın tarafından açılmıştır ve hiçbir hukuki dayanağı yok. Derhal düşürülmelidir. Hiçbir şey bu inşa sürecine engel olmamalı. Proje bütçe dahilinde ilerlemekte ve planlanandan önemli ölçüde önde."

DÜN NELER OLDU?

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda 1 Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." cevabını vermişti.

OVAL OFİS'İ 24 AYAR ALTIN İLE SÜSLEMİŞTİ! TRUMP'IN DEVASA BALO SALONUNU KİM FİNANSE EDİYOR?

Projenin en ses getiren aşaması geleneksel olarak First Lady ve ekibine ev sahipliği yapan tarihi Doğu Kanadı’nın yıkılması oldu.

Proje karşıtları, 475 metrekarelik Beyaz Saray konutunun yanında 800 metrekarelik salonun devasa kalacağını ve binanın klasik mimarisine kalıcı zarar vereceğini savundu.

Yıkım, 13 Aralık 2025’te ABD’nin tarihi anıtlarını korumayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Ulusal Tarihi Koruma Vakfı tarafından federal mahkemeye taşındı.

Vakıf, Trump’ı, gerekli incelemeler ve Kongre onayı olmadan ikonik binanın bir kısmını yıkarak birden fazla federal yasayı ihlal etmekle suçladı ve tüm inşaat faaliyetlerinin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı talep etti.

Diğer taraftan ABD Başkanı projeyi kamu kaynaklarından değil, “Büyük Amerikan yurtseverlerinin parasıyla” finanse edilen ve tamamen bağış niteliğinde bir çalışma olduğu ileri sürmüştü. Kendisine ait sosyal medya platformu, Truth Social’da bir açıklama yapan Trump, projenin tahmini maliyeti 300 milyon doları bulduğuna değindi.

PARAYI KİM VERİYOR?

Ancak projenin finansman modeli de uzun süre tartışma konusu olmaya devam etti. ABD basınındaki haberlere göre, 300 milyon dolarlık bu yapı, aralarında Meta, Microsoft, Amazon, Lockheed Martin ve Palantir Technologies gibi federal hükümetle sözleşmeleri bulunan büyük şirketler ile milyarder yatırımcılar tarafından finanse ediliyor.

Hukukçular daha önce de söz konusu modelin para karşılığında Beyaz Saray yönetimine erişimin önünü açabileceği uyarısında bulunmuştu.

